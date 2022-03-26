烏軍開始反攻奪回東北部小城 烏西利維夫遭導彈襲擊

烏克蘭/俄羅斯/烏克蘭危機

烏克蘭國防部周六表示，在一些地區開始反攻的烏克蘭軍隊已經奪回了東北部的特羅斯蒂涅茨鎮；烏西城市利維夫燃料儲存設施遇襲，至少5人受傷。英國國防部提供最新烏俄戰況指，俄軍將不顧平民死傷，繼續動用"重型火力"轟炸若干主要城市。最新調查顯示，近一半的烏克蘭民眾表示準備參戰抗擊俄羅斯入侵。

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法新社消息，烏克蘭國防部在社群媒體Telegram上援引烏克蘭武裝部隊第93旅的戰報稱，經過與俄軍的激烈戰鬥，他們已將蘇梅地區的特羅斯蒂亞涅茨市從俄軍的佔領中解放出來。

特羅斯蒂亞涅茨市(Trostianets）距蘇梅約五十公里，在俄羅斯入侵前擁有約2萬居民。奪取這座城市，對於在一些地區開始發起反攻的烏克蘭軍隊來說，具有象徵意義。

據烏克蘭國防部的聲明稱，“俄羅斯軍隊逃離了特羅斯蒂亞涅茨，留下了大量的武器、設備和彈藥”。烏克蘭國防部的聲明並配發了照片，顯示烏克蘭士兵和平民站在該市嚴重受損的建築物前。

另據法新社報道，烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）附近一個燃料儲存設施周六遭到2次導彈攻擊，造成至少5人受傷。俄羅斯入侵烏克蘭已超過一個月，這是烏西邊境城市利維夫罕見遇襲。

法新社報導，利維夫地區州長柯齊斯基（Maksym Kozytsky）在社群媒體發文表示，2枚導彈攻擊利維夫境內，"據初步統計，有5人受傷"。

利維夫市長薩多維（Andriy Sadovy）稍後貼文表示，一個儲存燃料的工業設施遇襲後起火燃燒，"沒有住宅建築物受損，所有相關部門正在現場處理"，他並敦促居民在空襲警報解除前，務必要待在室內。

在市中心可見到東北方衝向天際的濃厚煙柱，利維夫居民紛紛在站在屋外觀看往上直竄的黑色濃煙。州長柯齊斯基稍後發文表示，他已前往遇襲地點視察，"局勢已經控制"。

自爆發戰爭以來，利維夫基本沒有遭到襲擊，所以成為逃離烏克蘭各地城市居民的主要避難點。

利維夫距離波蘭邊界僅70公里，而美國總統拜登目前正在波蘭訪問，表達對北約成員波蘭的強力支持。

據聯合國統計，截至當地時間25日午夜，烏克蘭已有1,104名平民死亡、1,754人受傷 。

另據英國國防部周六提供最新烏俄戰況，指出俄軍將不顧平民死傷，繼續動用"重型火力"轟炸若干主要城市。

情資指稱，俄羅斯軍隊不願參與大規模的城市步兵行動，反而偏好無差別使用空中、砲擊來打擊烏克蘭防禦部隊的士氣。

英國國防部也認為，俄羅斯很可能會繼續在城市地區使用其重型火力，因為它希望以更多的平民傷亡為代價，來補償自己已經出現的可觀損失。

英國情資指出，俄軍正持續圍攻烏克蘭的主要城市，包括哈爾科夫（Kharkiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）與馬里烏波爾（Mariupol）。

法新社援引挪威研究中心的一項最新調查顯示，近一半的18歲到55歲的烏克蘭人表示，他們準備參加抗擊俄羅斯入侵的戰鬥。據奧斯陸和平研究所 (Prio) 在當地民意調查機構 Info Sapiens 的支持下進行的這項民意調查，烏克蘭準備參戰的男性比例上升到70%左右，準備參戰的女性比例上升到30%。