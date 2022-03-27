中國-新冠病毒

2022年3月27日，中國上海封城前夕，人們在一家醫院外的核酸檢測點附近排隊，進行大規模檢測。

面對奧米克戎變異病毒襲擊，一直拒絕採取封城措施的擁有2500萬人口的上海，28日起封城!

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當局沒有使用“封城”兩字，而命名為“分批封控”，先封浦東、後封浦南最後浦西。封控期間，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出，所有企業實施封閉生產或居家辦公。

中共總書記習近平17日指示，堅持動態清零，儘快遏制疫情擴散蔓延勢頭。上海當局似乎一直到最後，都在尋求避免採取對經濟發展造成嚴重傷害的全面封城。

上海當局27日宣布，為了“儘快實現社會面動態清零”，28日起 “分區封控”，封城期間，住宅小區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。封控區域暫停公交、地鐵、輪渡、出租汽車、網約車運行。

因工作需要的醫務人員、防疫人員、公安幹警、外賣快遞人員等憑工作證或單位證明正常出行。

除了涉及市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、通訊、交通、糧油肉菜等公共服務類企業，所有企業實施封閉生產或居家辦公。

上海本來不想封

上海一直自視為“精準防疫”的模範生。一直到最後，上海都在尋求避免全面封城。

上海市疫情防控領導小組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡3月26日還表示上海不能封城，“因為上海不僅僅是上海人民自己的上海，上海這個城市還在全國經濟社會發展當中承載發揮了重要的功能，甚至於對全球經濟都有影響”。吳凡說，如果上海停下來，東海會有很多國際貨輪因而滯留，影響中國和全球經濟，上海市民應該有“大局觀”。

她稱，上海目前探索以“重點區域＋非重點區域”、“核酸檢測＋抗原自檢”的防控模式。這種探索是“被逼出來”，因為病毒傳播快，及要配合上海的實際情況。

她呼籲市民認真進行篩查，用最小的成本、最快的速度恢復日常生活。

上海悲歌

上海雖然一直以來明面上並未實施封城，但其實已經處於半封城狀態。而嚴酷的清零防疫導致其他急症患者無處求醫，醫院管了，護士周盛妮的悲劇就相當典型，一如西安封城時發生過的悲劇。

周盛妮是上海市東方醫院南院護士，23日晚間在家在哮喘病突發，打電話叫不到救護車，家人送她去自己工作的東方醫院求醫，醫院因疫情防控停止急診而拒診，最後家人送她去10公里外的仁慈醫院東院，這是浦東新區唯一還有急診的醫院，但周盛妮護士因耽誤太久不治身亡。事發後，社會影響太大，上海市衛建委26日要求醫院急診、發熱門診等，“非必要不封控”。

還有一位上海媽媽，女兒3月22日突患急症，去同仁醫院遭拒，去兒童醫院說沒有發熱門診，她憤怒地寫道；“全上海沒有一家兒童醫院可以看病! 因為兒童醫院把發熱門診全部停掉了!”“是政府把我一個明明講道理的人逼成了一個女瘋子! 用最極端的方式在醫院鬧!”才救了自己女兒一命。她說：“全上海沒有一家可以看病時我想都沒想到的，我對上海這次太失望!”

強制性清零政策太嚴酷，被視為“聽話”的上海人也開始抗議。3月26日社交網絡傳播的視頻顯示，部分封控社區因為不斷延後解封時間，導致居民群聚抗議高呼要解封。

18日以來，上海對“非重點區域”開始“切塊式、網格化”的核酸檢測，這些地方居民一開始被告知封閉48小時采檢2輪，加上一天等待結果；然後又不預期的接到通知要再篩檢2輪，再加上等待結果，有些人從期待“最多3天解封”，到發現“7天也解不了封”，心情轉為不耐或氣憤。

視頻顯示，一群“龍柏六村”的居民表示，已經被封9天，政府沒有解決民生問題，但其他有些小區已經拿到政府送的菜，質問居委會負責人“我們打了110你才出現”，要求解釋為何還沒有解封。

生活在上海的柳飄飄25日臉書發文稱，居民群組裡大家已經要暴動了，因為現在光是搶菜都比買張惠妹演唱會門票困難，上海的封控制度就是一團亂，“反正現在二話不說就是先封了再說。封多久？什麼時候解封？解封依據是什麼？都完全沒有一個說明，也難怪這些居民會暴動。畢竟大家都要養家活口。”