俄烏代表團將在伊斯坦布爾舉行新一輪面對面談判

俄羅斯/烏克蘭/談判/土耳其

土耳其總統府周日晚間在一份聲明中宣布，俄羅斯和烏克蘭代表團將在土耳其伊斯坦布爾舉行新一輪面對面談判。烏克蘭談判代表阿拉卡米亞表示：烏俄雙方決定3月28日至30日在土耳其舉行下一輪面對面會談。"烏東的盧甘斯克即將舉行公投，仿效克里米亞正式脫烏入俄。

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法新社消息，土耳其總統埃爾多安和俄羅斯總統普京周日晚間舉行電話會談，雙方同意俄羅斯與烏克蘭代表團在伊斯坦布爾舉行下一輪談判”。

兩國領導人並就談判進程進行討論，埃爾多安向普京表示，土耳其準備盡一切努力，在烏克蘭建立停火併改善該地區的人道局勢”。

不過，土耳其總統沒有具體說明俄烏新一輪談判的的確切日期。

而據烏克蘭當局表示，烏克蘭與俄羅斯代表團將於28日在土耳其舉行最新一輪和平談判。烏克蘭談判代表阿拉卡米亞（David Arakhamia）在臉書上發文宣布："今天的新一輪視訊談判中，雙方決定3月28日至30日在土耳其舉行代表團的下一輪面對面會談。"

俄羅斯媒體援引俄方首席談判代表梅丁斯基（Vladimir Medinski）的話說，他已確認談判將在周二和周三舉行。

在俄羅斯2月24日軍事入侵烏克蘭後，兩國外交部長於3月10日在土耳其南部海濱度假勝地安塔利亞（Antalya）舉行首次高層會談，但並未取得突破。

目前交戰雙方仍定期透過視頻進行會談，不過，達成協議希望渺茫，雙方都表示談判過程困難重重。

土耳其總統埃爾多安稍早指出，談判中的俄烏停火協議共有6項條款，雙方似已針對其中4項達成諒解，包括烏克蘭宣布中立並聲明不加入北約、烏克蘭非軍事化和相互安全保證、烏克蘭去納粹化、烏克蘭取消使用俄語限制。

然而，烏克蘭外長庫列巴25日澄清，在關鍵問題上，烏方與俄方"未達成共識"。他表示， “在土耳其總統提到的四點問題上，雙方並沒有達成共識，”庫列巴對土耳其為結束戰爭而做出的外交努力表示歡迎。

烏克蘭總統澤連斯基周日在一個視頻講話中重申，他要求在烏克蘭領土上實現“停火”以及“俄羅斯軍隊完全撤出烏克蘭”。

另據報道，引發俄羅斯入侵烏克蘭的烏東頓巴斯地區，盧甘斯克和頓內次克共和國，在2014年自行宣告獨立，上個月獲得俄羅斯承認其主權。盧甘斯克共和國領導人周日宣布，盧甘斯克很快就會舉辦公投，決定是否加入俄羅斯。

盧甘斯克人民共和國領導人帕斯特爾奈克（Leonid Pasechnik）表示，"盧甘斯克領土將舉辦公投，人民將對加入俄羅斯聯邦這件事行使終極憲法權利並表達意見。"

2014年，克里米亞地區也是透過相同的程序，自行宣布獨立，獲得俄羅斯承認、舉辦入俄公投，進而成為俄羅斯聯邦的領土。