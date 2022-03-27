北京可能在給自己下套

俄羅斯侵烏戰爭

習近平以憎惡美國之名兜售俄羅斯炮製的不實之詞，正在疏遠西方輿論，結果很可能是給自己下套。這是哈佛大學肯尼迪政府學院高級研究員、在法國ESSEC高等商學院任教的陸克（Philippe Le Corre）的觀點。

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2005年美國副國務卿佐利克自問：“中國會變成國際社會負責任的一員嗎”？陸克在寫給法國世界報的文章中回應：如果聽中國領導人自俄羅斯侵烏戰爭開始以來發表的言論，這一建議無疑樂觀得過頭了。日日夜夜，中國的發言人兜售着謊言，隨後再由中國網絡散播。最著者乃趙立堅於3月8日所謂美國控制着烏克蘭最危險的生化實驗室一例，北京還需要多少時間一方面宣稱尊重領土主權完整一方面繼續捏造所謂北約和美國在烏克蘭火上澆油？對於嚮往 有朝一日成為第一強國的北京，如果以負責任的大國來衡量這樣的行為，是不是太荒唐了？

王毅稱中俄關係堅如磐石，用習近平話說，不是聯盟，勝似聯盟，的確，這種宣傳為時已久，現在讓北京去揭露俄羅斯侵略為時太晚了，普京的中國迷難以接受這樣的逆轉。

兩個獨裁者的盤算一致，他們都希望如何把獨裁統治永續。但顯著的差異仍然存在。通過攻擊烏克蘭，普京正在追逐重新征服一個無跡可尋的沙皇俄國。俄羅斯多年來更多的是作為一個 "破壞性 "大國出現，而習近平的中國則以追逐世界霸主為目標。它們是不同類型的修正主義大國：俄羅斯破壞、尋求滲透和影響輿論，支持與國際社會相悖的政權（從敘利亞的巴沙爾-阿薩德到白俄羅斯的亞歷山大-盧卡申科）和反對民主國家的價值觀。

中國雖然並不羞於操縱公眾輿論，正如我們在新冠流行病的第一年所看到的那樣。但它正在押注於更長期的發展。它正在建立能夠與現有國際組織（"新絲綢之路"、亞洲基礎設施投資銀行、上海合作組織等）競爭的結構，同時千方百計維護其在現有國際體系（聯合國、世界銀行等）中的利益。

顯然，習近平想通過技術、貿易、科學甚至意識形態來改造世界，從而使他的獨裁體系擁有一種能與民主體系競爭的份量。

普京夢想打造一個對付民主體系的專制同盟，習近平拒絕兩極化，聲稱建立一個多極世界，其中中國將成為鉗制美歐的亞洲砥柱。北京希望主宰未來將是世界經濟關鍵地區的亞洲，中國希望恢復其在東南亞甚至更大地區的帝國地位。但北京在印太地區遭遇印度及美國同盟諸如澳大利亞、日本及南韓的阻力。

中國對世界其他地區的要求主要是在兩個層面上行使：經濟（自然資源、出口）和影響力（更好地對抗民主國家和準備未來）。中國近二十年的投資浪潮，從巴基斯坦到非洲撒哈拉以南地區，經埃及和巴爾幹半島，都符合這一標準。因此中國投資的首要受益者幾乎都是專制國家並不令人奇怪。

再過幾個月就是中共二十大，習近平準備第三次連任，中共並不希望投入到一場自己完全不能控制的地緣政治冒險。然而，烏克蘭戰爭對中國戰略的影響完全有可能朝着北京所不希望的方向發展。通過選擇不要站邊，把自己鎖定在譴責美國的言論和虛假信息中，中國可能是在給自己設局。沒有提出任何可替代解決方案，在以自我中心和自負的話語中孤立，加之政權激進化且不存在公開辯論，中國已經在民主國家受到相當損害的形象將變得更壞。

在烏克蘭民主力量獲勝的情況下，那北京的賭注就下的太大了。