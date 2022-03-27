澤連斯基接受俄獨立媒體採訪稱：準備與俄商討烏克蘭中立問題但有條件

烏克蘭/澤連斯基/俄羅斯/談判

烏克蘭總統澤連斯基在接受俄羅斯獨立媒體視頻採訪時表示，烏克蘭“中立國”問題是與俄羅斯進行談判以結束衝突的核心問題之一，該問題正在進行“深入研究”。澤連斯基稱，烏克蘭已準備好就烏俄停火協議中的"中立國"條款進行討論，不過須有第三國保證，且相關條款須經公投同意。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息，澤連斯基這次在線採訪也在烏克蘭總統府Telegram頻道播出。澤連斯基在周日播出的專訪中表示，烏俄談判的其中一項條款涉及“安全保障和中立，以及我們國家的無核化地位”。澤連斯基稱， “我們準備好接受這項條款”，他表示， 談判中涉及到的這一內容"正在討論和進一步的研究之中”。

澤連斯基說，“但我不希望它成為另一份布達佩斯備忘錄式的文件”。澤連斯基指的是，俄羅斯在1994年簽署的協議，協議保證包括烏克蘭在內的三個前蘇聯加盟共和國的領土完整和安全，以換取放棄從蘇聯繼承的核武器。

澤倫斯基在專訪中表示，烏克蘭已準備好就烏俄停火協議中的"中立國"條款進行討論，不過須有第三國保證，且相關條款須經公投同意。

在長達90分鐘的視頻訪問中，澤連斯基全程以俄語告訴數間俄羅斯獨立媒體："我可以理解談判項目中的這一點，我們正進行討論，仔細研究這個問題。我們已準備好討論安全保證、中立國地位、去核化等問題。"

澤連斯基並痛批，俄軍入侵行動對烏克蘭的俄語城市造成巨大破壞，且這場戰爭引致的損失較俄羅斯入侵車臣時更加嚴重。

另據中央社報道，俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）周日嚴正警告，俄羅斯國內媒體一律不得報導澤連斯基訪問內容，且當局已開始針對先前曾經採訪烏克蘭總統的俄羅斯媒進行調查。

該機構在社群媒體與官網發文指出，多家俄媒曾經專訪過澤連斯基。俄羅斯檢方也稱，將就報導提及內容與報導刊登的合法性提出法律意見。

另外，烏克蘭國防情報局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）周日指出，俄羅斯想要將烏克蘭一分為二，製造"兩韓局面"，不過他也指出，馬里烏波爾（Mariupol）的地理位置、居民的抵抗和烏克蘭即將發動的游擊戰，都讓這個"分裂局面"不會實現。