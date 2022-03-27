緬甸軍政府利用建軍節閱兵展示武力，承諾要徹底殲滅反對派

緬甸/政治

3月27日，緬甸迎來又一個建軍節。該國軍政府利用閱兵和慶祝活動展示武力，承諾要徹底“殲滅”反對派。2021年2月1日，緬甸軍方奪取政府控制權，各地出現大規模的示威及公民抗爭運動，受到軍方暴力鎮壓。去年的今天，緬甸更經歷了最為血腥的一天。

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今天的閱兵式成為軍政府展示武力的一次良機，由八千多名安全部隊士兵、各種坦克、載有導彈和大炮的卡車組成的隊伍，行進在距仰光以北約400公里處的內比都的主要大街上，多架戰機則在首都上空依次飛越，進行航空演示。內比都是緬甸前軍政府於2000年代建造的首都。緬甸國防軍總司令敏昂萊身着盛裝，站在一輛敞篷車上檢閱部隊。

緬甸軍事強人表示：軍政府“將不再進行任何談判，直至將對手徹底消滅”。

作為緬甸武器的主要供應方和緬甸軍方的傳統盟友，俄羅斯國防部副部長亞歷山大-福明（Alexander Fomin）出席了去年的閱兵式，本應於今年再次前往緬甸參加慶祝活動。但是，根據緬甸軍政府發言人披露的消息，由於俄羅斯在烏克蘭展開的行動，福明今年無法脫身。

法新社報道指出：2021年3月27日去年的建軍節，是緬甸軍政變之後血腥鎮壓最為殘酷的一天。根據當地民間組織-政治犯援助協會(AAPP)披露的消息，當天，約有160名示威者遭遇安全部隊槍殺。自軍政變以來，已有1700多名平民喪生，近13000人被捕。聯合國方面譴責緬甸“可能犯有戰爭罪和反人類罪”。

殘酷的鎮壓終結了軍事政變後最初幾周發生的震動全國的大規模和平示威。儘管如此，仍有許多地區的民眾自發地組織起來，拿起武器，與政府展開游擊戰。

美國於周五宣布對緬甸實施新的制裁。而北京與莫斯科卻繼續向軍政府提供包括戰鬥機和裝甲車在內的武器裝備。