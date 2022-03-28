美國和菲律賓舉行大規模年度“肩並肩”聯合軍演

中國/美國菲律賓聯合軍演

因為同年在3月底發現有超過200艘中國船隻聚集在菲律賓牛軛礁水域，讓馬尼拉和北京在南海問題上緊張局勢升級。

美國和菲律賓周一3月28日開始在菲律賓的呂宋島舉行大規模年度“肩並肩”聯合軍演，雙方有近9千名士兵參加，為期12天到4月8日結束。近期在南中國海緊張局勢再度升級，本次軍事演習聚焦南海有爭議海域。

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美國和菲律賓從今天開始在菲律賓的呂宋島舉行為期12天的大規模聯合軍事演習，雙方有近九千名士兵參與。美國與菲律賓有長期軍事聯盟關係，本次軍事演習聚焦南海有爭議海域。

菲律武裝部隊總參謀長森蒂諾今天宣布名“肩並肩的”聯合軍事演習開始，這證明了兩國之間“聯盟的深化”。

美國海軍第三部隊巴傑榮少將說，兩國武裝部隊之間的“友誼和信任”將使他們能夠“在軍事行動中共同取得成功”。

本次聯合軍演包括兩棲作戰、實彈訓練，並側重海上安全、反恐、人道主義援助和救災。

菲律賓與美國通常每年都舉行聯合軍演，但受新冠疫情影響，2020年度聯合軍演被迫取消，而2021年度的聯合軍演規模則大大縮減。而今年年度聯合軍演罕見規模大增。

這是自在2016年親中國的菲律賓總統杜特爾特上台以來，在其任期內最後一次聯合軍演，他曾威脅要結束與美國的長期軍事同盟關係， 但受到菲律賓輿論反對和軍方擔憂中國在該海域擴充勢力範圍影響的壓力，

2016年，海牙國際法庭作出裁決指出，中國在該海域不享有“歷史性“權利。儘管如此，北京依舊在一些有爭議的島礁上建造了人工島，並部署了軍事設施。

2020年2月，菲律賓總統曾經宣布打算暫時中止與美國的軍事協議，該協議為美軍與菲律賓組織聯合軍事演習提供了法律框架。

隨後菲律賓總統在2021年 7 月推翻了這一決定，因為同年在3月底發現有超過200艘中國船隻聚集在菲律賓牛軛礁水域，讓馬尼拉和北京在南海問題上緊張局勢升級。