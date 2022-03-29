俄羅斯承諾減少軍事行動 拜登：拭目以待

美國/拜登/俄羅斯/烏克蘭戰爭

俄羅斯周二承諾將大幅減少在烏克蘭首都基輔和北部大城切爾尼戈夫周邊軍事行動，對此，美國總統拜登持"謹慎"態度，表示拭目以待，觀察俄羅斯是否落實承諾。拜登並同法、英、德、意領導人舉行視頻通話，5國領導人表示不會放鬆對俄羅斯制裁，決心要俄羅斯為攻擊烏克蘭付出代價，並會繼續向基輔提供安全援助。

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俄羅斯與烏克蘭最新一輪和平談判出現進展，俄羅斯國防部副部長福明在會後向媒體表示，為提高互信並創造必要條件，促成進一步談判與達成協議的最終目標，俄方承諾大幅減少在首都基輔和北部大城切爾尼戈夫周邊的軍事行動。

拜登周二在與來訪的新加坡總理李顯龍會談後的聯合記者會上被問及此事時表示，"對他們是否遵守承諾，我們拭目以待"，拜登說，"在我們沒有看到俄羅斯具體行動之前，我什麼都不看"。

在與李顯龍會談前，拜登同英國首相約翰遜、法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨、意大利總理德拉吉舉行一小時的視頻會談。美歐5大國領導人重申，將繼續讓俄羅斯為其在烏克蘭野蠻軍事行動付出高昂代價。5大國領導人並一致決定，繼續向烏克蘭提供物資及安全防衛援助。

白宮周二發出的一份聲明稱，拜登與各國領導人還討論了向數百萬受戰爭影響以及尋求到國外避難的的烏克蘭民眾提供人道援助。

白宮說，五位領導人同意不會放寬對俄羅斯制裁，決心要俄羅斯為攻擊烏克蘭付出代價，並會繼續向基輔提供安全援助。

有美國官員認為，任何人都不應該被俄羅斯方面的"表態"迷惑，美國相信俄羅斯在基輔周邊的行動只是重新部署，而非撤離。消息人士透露，美國及盟友正討論向烏克蘭提供新一輪援助，金額可能達到5億美元。

而據召集這次視頻會議的英國首相府也發出的聲明稱，各國領導人一致表示，在烏克蘭戰爭徹底結束前，不能放鬆西方對俄羅斯的立場。