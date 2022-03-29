俄羅斯稱俄烏談判取得“實質性”進展 美英持謹慎懷疑態度

俄羅斯/烏克蘭/談判/土耳其

俄羅斯與烏克蘭談判代表表示，俄烏周二在伊斯坦布爾舉行的會談取得“實質性”進展，並為俄羅斯總統普京與烏克蘭總統澤連斯基的會晤鋪平了道路；但美國、英等國持謹慎態度。美國國務卿布林肯認為，烏俄談判其實"沒有實質進展"。

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法新社消息，俄烏代表今周二在土耳其伊斯坦布爾舉行談判，雙方在馬巴赫切宮進行了三個小時的討論後，俄羅斯代表團團長兼克里姆林宮代表梅丁斯基表示，雙方進行了“實質性討論”，他並表示，烏克蘭為達成協議提出的“明確”建議將"很快"提交給總統普京並進行研討。

梅丁斯基並稱，他認為如果雙方達成協議結束敵對行動，普京與澤連斯基的峰會將成為可能。自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，莫斯科一直拒絕基輔的這一要求。

據法新社報道，談判結束後，俄羅斯國防部副部長福明宣布，俄羅斯方面將大幅減少在基輔和切爾尼戈夫（Chernihiv）的軍事活動，以"提升互信，創造必要條件促成進一步談判以達成簽署協議的最終目標"。

據梅丁斯基表示，俄方收到的烏方書面建議內容包括：烏克蘭宣布成為國際法律保障下的永久中立、不結盟、無核武器國家，並提出了對烏給予安全保障國家的建議名單；沒有包括俄羅斯在內的安全保障國的同意，烏克蘭放棄加入軍事聯盟，不在其領土上設立外國軍事基地以及外國駐軍，不舉行軍事演習；俄羅斯不得反對烏克蘭加入歐盟；烏克蘭要求在兩國元首會議上正式作出最終決定。

至於克里米亞及烏東頓巴斯地區仍為爭議地區。烏克蘭談判代表、總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，烏克蘭代表團曾提出"在15年內通過雙邊談判"解決俄羅斯於2014年從烏克蘭併兼併的克里米亞半島問題。

目前，烏克蘭未就國際安全保障問題跟俄方達成一致。烏克蘭認為除了聯合國安理會成員國，德國、加拿大、波蘭、以色列和土耳其可作為中立地位的烏克蘭作為安全保障國， 其中一些國家已初步同意這項建議。一旦發生狀況，須在三天內進行磋商，由保障國向烏克蘭提供援助。而烏克蘭政府將就此安全保障協議進行全民公投，必須獲得公眾支持才會經由議會批准。

儘管此次伊斯坦布爾談判取得重要進展，但仍停留在外交層面，在停火及俄方撤軍問題上仍有大量問題尚待解決，因此估計戰事仍會持續一段時間。

而美國及英國對上述聲明持懷疑謹慎的態度。布林肯周二在與摩洛哥外長布里塔舉行的聯合記者會上表示，他並沒有看到烏俄之間的會談有"推進"的跡象，美方沒有看到俄方打算"認真看待談判"的態度。

布林肯說："俄羅斯說了什麼，與俄羅斯做了什麼，我們更關切後者。"他直言，行動比語言更重要，在美方看到俄羅斯確實答應停火之前，絕不能有所鬆懈。他更示警，俄羅斯雖稱將減少基輔和切爾尼戈夫的軍事行動，但這很可能只是轉移焦點而已。