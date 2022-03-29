拜登強調：儘管發生烏克蘭戰爭 亞太地區仍具有戰略意義

美國/新加坡/拜登/

美國總統喬拜登周二表示，儘管俄羅斯入侵烏克蘭引發了危機，但面對中國的"野心"，亞太地區仍然對美國具有戰略意義。拜登周二會晤來訪的新加坡總理李顯龍，雙方發表聯合聲明，譴責俄羅斯入侵烏克蘭，也強調印太地區和平穩定的重要性，鼓勵和平解決爭端。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，拜登周二在白宮會見來訪的新加坡總理李顯龍時表示，“雖然我們在應對歐洲發生危機，但美國仍快速落實將焦點日益放在亞太地區的印太戰略之上。”

拜登形容美國是個"感到自豪的印太國家"，並表示希望確保這個地區"自由與開放"。白宮認為，崛起中的中國試圖主宰國際貿易路線。拜登政府將亞太地區視為其應對中國擴張的外交和國防政策的核心。

李顯龍是拜登入主白宮以來，首位造訪白宮的東南亞國家領導人。他呼籲加強美國與東盟之間的關係，他表示“這有助於美國在亞太地區的存在，深化與眾多國家的關係，加強其戰略地區利益”。李顯龍說，希望拜登"深化"與中國的關係，但也與其他國家"強化"關係。這反映做為國際貿易中心的新加坡希望同時與美中維持良好關係。

拜登在白宮與新加坡總理李顯龍舉行雙邊會談後，雙方發表聯合聲明，譴責俄羅斯入侵烏克蘭，也強調印太地區和平穩定的重要性，鼓勵和平解決爭端。

聯合聲明中指出，美、新戰略夥伴關係基礎是共同尊重以規則為基礎的國際秩序，遵守國際法，以及聯合國憲章所規定的包括尊重主權、和平解決爭端、國家合作與基本人權等原則。

拜登與李顯龍強調對主權、獨立與領土完整原則的堅定承諾，並譴責俄羅斯無端入侵烏克蘭行為。美國與新加坡也將確保有效實施對俄羅斯制裁，對烏克蘭不斷惡化的人道危機深表關切。

拜登在聲明中重申美國對印太地區盟友與夥伴持續且不斷增強的承諾，也重申堅決支持東盟中心地位，支持東盟為中心的地區架構，美國也尋求與所有印太地區有共同目標的夥伴合作。

聲明也強調印太地區和平穩定的重要性，鼓勵和平解決爭端。

此外，雙方針對朝鮮、緬甸局勢、航行自由、氣候變遷、網絡安全等議題交換意見，也談及擴大與深化兩國合作。