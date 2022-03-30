中國數名留學生懷軍訓照片入境澳洲被拒並遭遣返 中方提交涉

澳中/政治

再有中國留學生因為藏有接受軍事訓練的照片而被澳洲政府拒絕入境，並弸之遣返。中國外交部就此提出「嚴正交涉」，並敦促澳方停止這種損人不利己的做法。

廣告 繼續瀏覽後續

根據英文《中國日報》昨(29日)報道，近兩個月內，至少有兩名大陸留學生因為有軍訓照片而被遣返，最近一宗是在近日發生，涉事的留學生經悉尼國際機場入境澳洲時，被邊境執法人員攔截和盤問，檢查手機和行李後，在該留學生的手機內發現在中國就讀時接受軍訓的照片，認定這是「軍事訓練」，指該陸生隱瞞軍訓經歷，拒絕他入境併當場取消簽證，再把他遣返中國。另一宗類似個案在此事一個月前發生。

中國外交部發言人昨午確認有「數次」這類澳方針對中國留學生入境悉尼時進行「無端盤查」，並以隱瞞他們在中國高校軍訓這類「所謂的軍事訓練」為由而取消簽證並遣返的事件。汪文斌認為，澳方行為嚴重損害中國赴澳留學人員的正當合法權益，並指中國外交部和駐澳使領館已向澳方提出「嚴正交涉」。據上述報道，中國當局已要求澳洲當局停止這種無端搜查和遣返中國留學生的行動，又強調會堅定維護中國赴澳留學人員的正當合法權益，消息人士並質疑澳方行動「背後存在政治目的。」

中國教育部等部門同時提醒中國留學生赴澳留學可能遭遇的相關風險，建議穩妥選擇海外留學目的地，加強自我防範和保護意識。