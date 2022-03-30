中國舉辦阿富汗鄰國外長會議 俄羅斯美國參加

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中國從周三3月30日開始舉行為期兩天的阿富汗鄰國外長會議，討論阿富汗問題。俄羅斯外長拉夫羅夫已經抵達，美國確認阿富汗問題特別派代表與會。

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中國今天開始在安徽屯溪舉行為期兩天的阿富汗鄰國外長會議，中方表示阿富汗臨時政府代理外長穆塔基出席。美國確認阿富汗問題特別代表韋斯特與會。

俄羅斯外長拉夫羅夫今天已經抵達安徽屯溪，呼籲走向一個多極，公正和民主的世界秩序。

法新社指出自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，受到西方國家的強烈譴責和經濟金融制裁後，俄羅斯外長首次訪華。此前北京拒絕譴責莫斯科軍事入侵烏克蘭，還反對西方對俄羅斯的經濟制裁。

阿富汗鄰國外長出席本次中國舉辦有關阿富汗會議，包括俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦。

在塔利班控制阿富汗政權後，受國外數十億資產被凍結及國際援助暫停的影響， 阿富汗正面臨嚴重的金融和人道危機。中國外長王毅上周到訪阿富汗。

路透社消息，中國外交部發言人汪文斌說，經各方協商，在阿富汗鄰國外長會期間，將召開阿富汗問題“中美俄+”磋商機制會議。中國外交部阿富汗事務特使岳曉勇主持會議，美國、俄羅斯、巴基斯坦三國阿富汗問題特別代表出席。

中國與阿富汗有76公里長的接壤邊界，長期以來北京始終擔心阿富汗成為中國維吾爾族分離及極端伊斯蘭教組織的後備基地。