兩英國最高級別法官辭任香港法官 外相支持 拒合理化以國安法打壓人權

香港/政治

被指削弱香港人權自由和司法獨立的《港區國安法》實施快近兩年，英國最高法院正副院長即日辭去香港最高級別法院的非常任法官職務，指英國法官若繼續在港兼任法官，難免被視為替一個背離政治和言論自由的政權背書。有關決定獲得英國外相和監察香港人權狀況的民間組織「香港監察」支持，後者指國安法已拆毀中港司法制度的分野，徒為一個已經妥協的制度提供法理。

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作為香港最高級別法院的終審法院，其海外非常任法官對維持香港有別於中國的司法獨立非常重要，召回英國法官難免影響香港的司法獨立，而在英國國會今日辯論應否召回兼任香港終院非常任法官的英國法官之時，最高法院發布兩名院長辭任香港法官的宣布。

在兩名英國法官辭任後，香港終院尚有十名來自普通法系的海外非常任法官，當中半數為來自英國的退休法官；另有四人為澳洲及加拿大的現職法官。現時未知他們會否採取與兩名英國最高法官一樣的決定。

今(30日)天辭任香港終審法院非常任法官的，是英國最高法院院長韋彥德勳爵（Lord Robert Reed）和副院長賀知義勳爵（Lord Patrick Hodge），韋彥德勳爵在高院聲明中表示，香港法院對法治的仍受國際尊重，但與英國政府共同商討後認為，若繼續兼任香港法官，難以不被視為替一個背離政治和言論自由的政權背書。

英國外相支持撤回該國在港兼任法官的決定，其聲明重申，中國用國安法破壞《中英聯合聲明》中承諾港人的基本權利和自由，包括限製表達自由、打壓反對聲音和將異見變成犯法；另外，國安法亦違背了《聲明》中保障的行政、立法、司法三權高度自治。由於深具寒蟬效應的國安法透過司法機構實施，英國法官實在無法繼續當香港終院的法官。外相卓慧思（Liz Truss）更指出，國安法對言論和新聞自由以及結社自由的制度性破壞，已經到了一個臨界點，令英國法官不再適合在香港最高級別法院當法官，否則會有令打壓合理化之嫌。

有關英國法官應否繼續兼任香港終院法官一事近日在英國再起爭議，與近日一連串事件有關，包括英國監察香港人權狀況的非政府組織「香港監察」被香港警方指為可能觸犯國安法，要求該組織刪除其網站；另外，前立法會議員張超雄2020年在立法會內開會時走到主席台前高呼口號，竟被包括剛辭任的韋彥德勳爵在內的終院法官裁定違法，事件在英國司法界引發爭議。

中國政府因應2019年的反對修訂逃犯條例風波而於2020年6月底在港推出國安法，中港政府強調，這是香港由亂轉治的轉折點。不過，不少西方國家認為，國安法用以打壓港人的人權，參與民主派立法會初選47人被指涉嫌串謀顛覆國家政權，以及傳媒大亨黎智英及《蘋果日報》多名新聞工作者被控勾結外國勢力便是明顯的例子。