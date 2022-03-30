公義？露宿者家當被丟向港府索償 近半數非死即失聯 余者各僅獲賠100元

香港/社會

香港當局在未預先通知的情況下丟掉多名露宿者的家當，觸發14名無家者透過訴訟申索2000至1.3萬港元不等的賠償，法庭最終裁定當局行事不當，但以無家者未能提供單據為由，裁定當局向申索人「象徵性」賠償100港元(下同，摺合約11.5歐元)。但即使是如此賠償不足的「公義」也並非每一名申索人可以獲得，因為兩名申索人在近兩年的申索期間離世、四人失去聯絡。協助露宿者申索的民間組織指出，個案顯示香港極需制訂無家者友善政策。

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儘管五年前要求制訂無家者友善政策的三個團體已指出，「無政策有服務」不能解決無家者面對不同部門的滋擾的問題，但行政長官林鄭月娥今(30日)早響應提問時，仍然避談會否制訂無家者友善政策，只是強調，無家者服務現由社會福利署負責，亦有民間組織提供服務，她會要求相關部門落實協助無家者的服務和措施。

觸發輿論的案件於2019年一個中國人合家團聚的「冬至」(12月21日)節令發生，負責管理公園的康樂及文化事務署在沒有預先通知的情況下，聯同數十名防暴警員到深水埗通州街公園驅趕在該處露宿的70名無家者，執法人員隨即向在場的20多名無家者在不足半小時內執拾細軟離開，其後把其他人的家當丟入12個一米高的大型垃圾桶內，並要求在場的無家者通知不在場者三天內取回物品，逾期丟棄。一直協助露宿者的小區組織協會(簡稱社協)在第三天電郵當局，稱代表露宿者提出要求取回所屬財物，但康文署在收到電郵後的第四天回復，由於相關物品在限期內「無人認領」，已被丟棄。

社協其後聯絡到十四名無家者於2020年6月向小額錢債審裁處提出申索，要求當局賠償物品價值，索償額由2000元至13290元不等，但由於無家者沒有法律代表，申索文件被指不足而需要多次往還，結果，案件首次於去年11月開審前一個月，申索人馬月榮離世。到了審裁處昨日就案件作出判決前的大半個月，再有一名申索人趙金興因感染武漢肺炎離世。坐着輪椅到場的兩名申索人在領取判決前，在法院外為死者默哀。協助申索人的社協幹事吳衛東在裁決後指出，在長達1年9個月的申索過程中，共有兩人離世，現時仍有兩人留醫、四人失去聯絡，未能見證這遲來的公義。

審裁官：當局做法強無家者所難

審裁官林希維昨天裁定，入稟一方勝訴，認為康文署未有履行「非自願託管者責任」，合理照顧有關物品。林官指出康文署五處不當之處，包括活動垃圾車桶太高，要求老弱傷殘的無家者伸手入內搜尋是「太強人所難」；要求在場的二十多名無家者通知其他不在場者，又沒有為清走的物品分門別類、紀錄或拍照，未有盡非自願託管者應有責任；而社協的吳衛東已通知當局，表明無家者想取回物品，內容毫不含糊，不接納署方指無家者自願放棄財物的說法。

賠償金額方面，林官信納各申索者因本案造成財物損失，但由於各人未能提供單據或相片等證明損失財物價值的證據，部分無家者口供更前後矛盾，最終只接納各人在事件中遺失寢具，但不接納申索人聲稱的賠償金額，裁定各人可得象徵式賠償，下令署方向各人賠償100元。

社協幹事吳衛東在裁決後指出，露者者以公園為家，要求住在家中之人為家當提供購置單據是不合理的。他指出，事件反映香港應仿效美國紐約、日本大阪及台灣，制訂「無家者友善政策」，以保障無家者權益，以及當他們權益受侵擾時，可以有部門處理，毋須像這次案件一樣鬧上法庭。他又說，申索人對賠償額極不滿意，。

申索人在裁決後形容，裁定他們勝訴已是還他們一個公道，但賠償額實在太少，莫說像離世親人的照片難以用金錢衡量，就是重置家當也不行。當中，申索人陳志榮直指，「買件衫都百幾蚊啦」，但「多少唔系問題，攞番公道就算數㗎喇，……會上炷香同佢哋(兩名離世者)講我哋贏咗呢場官司」。

吳衛東亦認為賠償額不足，因為買一張床褥都要二百多元。但經向四名申索者了解，他們均無意上訴。

區議會五年前通過“無家者友善議案” 未得適切跟進

今次是無家者第三次因當局執行職務時丟棄他們的家當而索償，但卻是第一次經司法機構審理，裁決將成為案例。吳衛東稱，未知康文署會否上訴，亦不知對方有何反應，難說案例會否有助避免事件重演。

之前兩次索償經庭外和解，事件分別在2012年和2015年發生。在2012年的食物環境衛署和民政署聯合執行的「清場行動」中，四十多名通州街的露宿者家當被棄，經無家者提出控訴後，港府向每位露宿者賠償2000元，但拒絕應露宿者要求道歉。另一次在2015年於油麻地澄平街行人隧道內發生，二十多位露宿者的物品被食環署職員「清場」時棄掉，其後每位露宿者獲得一定比例的賠償金。

其後，社協聯同基督教關懷無家者協會及聖雅各布福群會於2017年向立法會相關委員會提交立場書，指無家者被政府不同部門以不同法例滋擾，包括警方於晚上檢查露宿者身份證及實時搬離現場、康文署在球場看台加裝扶手及上鎖、清洗露宿者睡覺的地方等等，令街友難以覓得一夕安寢之處，但卻沒有法例自保故此促請當局成立專責小組，以制定「無家者友善政策」。深水埗區議會同年通過「無家者友善議案」，要求港府推行興建無家者宿舍等措施，區議會去年指出，議案一直未得到適切跟進。