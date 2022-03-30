歐盟將促中國在烏克蘭戰爭中保持中立

中歐峰會

中歐峰會即將登場，中國外交部3月30日表示，中國國家主席習近平和國務院總理李克強將於4月1日與歐盟領導人舉行會議。這是中方首次確認本周將舉行中歐峰會。

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在中歐關係惡化的背景下，該峰會已多次被推遲。歐盟官員告訴美媒，此次峰會將是“歐中關係的決定性時刻”。如果北京站在俄羅斯一邊，將會為自己帶來負面影響。

美國媒體CNBC報導說，歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾（Charles Michel）和歐盟委員會主席烏爾蘇拉‧馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將於周五布魯塞爾時間上午10點與李克強、下午2點與習近平舉行會談。

歐洲理事會在一份聲明中說，“峰會的主要焦點將是烏克蘭戰爭、國際社會對烏克蘭的支持”，以及“俄羅斯侵略造成的嚴重人道主義危機，其破壞國際秩序的本質及其內在的全球影響”。聲明說，雙方還將討論人權、氣候變化、生物多樣性和貿易問題。

西方官員擔心中共在俄烏戰爭中可能扮演的角色。迄今為止，北京拒絕譴責俄羅斯無端入侵烏克蘭，並在聯合國安理會譴責莫斯科的決議投票中投了棄權票。北京還譴責西方國家對俄羅斯的嚴厲制裁。

知情人士告訴CNBC，歐盟希望在峰會期間對中共施加壓力，目標是“在某種程度上確保中國的中立，從而不會幫助俄羅斯”。

這位官員表示，歐中對話中可能會提到雙方經濟聯繫和最近的貿易爭端，但“焦點肯定在俄羅斯”。

另一位同樣了解會談的歐盟官員告訴CNBC，此次峰會是“歐中關係的決定性時刻”。“如果中方站在俄羅斯一邊，這顯然會對與歐盟的關係產生非常負面的影響。”

第三位歐盟官員表示，峰會原本旨在宣布歐中之間的一些“小舉措”，“但情況發生了變化”。

“（目前）關鍵信息應該是，如果中方確實（助俄）規避（西方）制裁，將會招致後果。”

本月早些時候，歐盟成員國愛沙尼亞外交部長伊娃-瑪麗亞‧利梅茨（Eva-Maria Liimets）告訴CNBC，如果北京要幫助俄羅斯入侵烏克蘭，那麼西方也應該討論對北京實施制裁。