調查：封鎖令或讓中國GDP減少3%

新冠令中國GDP減少

多家機構發布調查顯示，北京政府正在經歷新冠疫情爆發以來最嚴重的一次經濟衝擊。香港中文大學經濟學家估計，全國各地實施的嚴格疫情封鎖，可能會導致北京政府每月損失至少460億美金的經濟產出，這會導致中國今年的GDP損失3%以上，如果有更多的城市收緊疫情限制，那麽影響可能會翻倍。

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經濟學家指出，如果中國多地像上海一樣實施嚴格的管制政策，要求居民留在家中不得外出，那麽北京政府可能會花費兩倍的費用來維持這個政策。

調查認為，現在，中國各地大量的卡車位置數據顯示，中國的物流活動和供應鏈已經因為封鎖正在承擔壓力。野村控股的經濟學家本週表示，高傳染中共病毒疫情的暴發正在讓中國經濟面臨著有記錄以來最糟糕的前景。

彭博社引用香港中文大學的報告指出，行業預計僅在上海一地，如果嚴格封鎖不能在短期內解決，就可能會導致今年中國的GDP減少4%，如果中國的北上廣深四大城市都被迫封鎖，全國的GDP將下降12%，北京如果在今年像大流行初期一樣對全國範圍採取防控手段，那麼經濟可能會衰退50%。

由於擔憂經濟的負擔過重，中國多地採用不同程度的防疫措施，以緩解經濟壓力。高盛認爲，目前中國全國已經有佔據GDP產出約33%的地區實施了部分或者全盤封鎖的防疫措施。

另一方面，行業也指出，中共政府發布的經濟統計數據可能存在嚴重水分。在2020年的第一季度，國際業界預計中國的當季度GDP下降了19%，而中共公開的數據為下降6.9%。

在3月29日，中國褐皮書發布的另一份報告指出，由於受到新冠疫情拖累，中國製造業等行業的活動也在今年第一季度受到了明顯的影響。

該機構在3月份上旬調查了4300家中企集團，初步發現企業的零售業務收入和利潤增長率同比下降兩位數，招聘活動也在放緩。調查也指出，總體而言，北京政府對經濟重大刺激的措施尚未出台，而企業借貸速度已經降至中國褐皮書10年來的最低記錄。