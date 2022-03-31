中國國營媒體在中斷一年半後轉播NBA賽事

中國重播轉播NBA賽事

全美職業籃球聯賽（NBA）在中斷18個月後3月30日重現中國國營媒體。NBA一名球隊經理18個月前發推支持香港民主示威人士，引發北京憤怒，停止轉播NBA賽事。

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洛杉磯快船隊和猶他爵士隊之間的比賽在中國央視轉播。時任休斯頓火箭隊經理的達雷爾·莫雷在推特上發布“爭取自由，挺香港”的簡短推文，支持2019年的香港抗議人士，引發了這一糾紛。

莫雷在引發中國反彈之後撤回了他的支持。他說，“我從來都是感謝我們中國粉絲和贊助商的巨大支持。我希望那些不滿的人會知道，冒犯或誤解他們不是我的本意。”

有人批評莫雷讓NBA失去了中國這個最大海外市場的巨額收入。

停播期間中國粉絲並沒徹底與NBA無緣，因為有些賽事可以通過直播平台觀賞。

法新社說，央視沒有宣布星期三會播放比賽，也沒有說為什麼播放。NBA中國官網（ NBA in China）沒有發表評論。

巧合的是，就在中國官媒轉播快帆隊比賽前一天，快船隊主教練泰倫·盧在與現任費城七六人首席執行官的莫雷因球賽鬥嘴並反嗆莫雷有關球員表現的一則推文時說：“他上次發推文導致NBA損失10億美元，所以我覺得他最好別再多發文，管好自己的球隊吧。”

這顯然是批評莫雷2019年那條支持香港民主示威的那則推文讓NAB損失了在中國的生意。