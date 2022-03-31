以軍襲擊被佔領土約旦河西岸，造成兩名巴勒斯坦人喪生

巴以/政治

周四上午，兩名巴勒斯坦青年在以色列軍隊對被佔領土約旦河西岸的襲擊中喪生。繼周二晚間，特拉維夫郊區的兩個街區發生襲擊造成5人死亡的事件發生後，周三開始，以色列軍隊在被佔領的約旦河西岸加緊軍事行動。

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當地時間3月29日晚間，特拉維夫東郊小鎮布內布拉克街頭髮生了襲擊事件，根據以色列電視台播放的視頻，一名身着黑色衣服的男子揮舞步槍，至少造成5人死亡。這名槍手隨後被警方擊斃。襲擊者是一名來自被佔西岸傑寧市附近一個村落的巴勒斯坦青年。這是以色列一周來發生的第三次致命襲擊。

周日，在沿海城市哈德拉的一次襲擊中，兩名警察和兩名刺客喪生。一周前，以色列南部貝爾謝巴的另一起襲擊事件造成兩男兩女死亡，刺客是來自該國北部的以色列阿拉伯人，被路人擊斃。這次襲擊被認為是該地區近年來最嚴重的襲擊之一。

以色列星期四發起的襲擊行動至少造成兩名巴勒斯坦青年喪生。巴勒斯坦衛生部指出，這兩名青年的年齡分別為17歲和23歲，他們遭到“入侵傑寧地區的以色列佔領軍殺害”。其他政府官員則披露：今次襲擊造成多名重傷。

以色列軍方表示，星期四上午，以軍士兵和邊防警察部隊成員在傑寧地區展開逮捕“嫌疑人”的“行動”。行動中，巴勒斯坦槍手向以軍開火，遭到以軍回擊。一名以色列士兵受輕傷，送醫救治