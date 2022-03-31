美公布第3批中概股預定摘牌名單 百度愛奇藝在列

一些中企被列入SEC黑名單

美國宣布新一批中企“預定摘牌名單”，中概股集體暴跌。中方一再宣稱正與美國商討此事，但美國將越來越多的中企列入名單，第三批包括百度、愛奇藝等五家。

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美國當地時間3月30日，美國證券交易委員會（SEC）將百度、愛奇藝、富途控股、凱信遠達醫藥和Nocera等5家中企列入《外國公司問責法》（HFCAA）暫定名單。這些中企申辯證據提交截止時間為4月20日。

根據《外國公司問責法》，如果這些中企不能在三年內滿足美方的審計監管要求，就可能被勒令退出美國股市。

美國今年3月開始公布《外國公司問責法》暫定名單，這已是第三批。前兩批包括百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥和中國微博。

中國證監會31日回應，一些企業被SEC列入“退市風險名單”，這是美國監管部門執行《外國公司問責法》的正常程序，這些中企是否在未來兩年真正退市，最終取決於中美有關談判的結果。證監會宣稱，中方與美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）的會談“整體進展順利”雲雲。

但SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）對媒體表示，企業只有完全遵守美國審計監管，才能繼續在美國市場交易。他的表態，淡化了外界對於中美即將達成審計協議的揣測。

長期以來，中國都以“國家安全”為由，禁止中企向國外監管機構提交原始財務數據。美國華爾街也對此網開一面，導致中概股在美國財務造假橫行，令美國投資人蒙受巨大損失。川普政府通過了《外國公司問責法》，要求中企必須接受和美企一樣的審計監管。

對此，中國方面並無妥協的跡象。在去年滴滴出行“搶閘”赴美上市後，北京又加強了對中企在海外上市的監管，更出台新規，禁止大型互聯網企業對外提交運營數據。