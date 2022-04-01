上海疫控新措施：階梯式管控

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中國上海疫情嚴峻，今天3時起對浦西實施封控，民眾不得出戶，核酸檢測篩查全面展開。上海浦東完成核酸篩查後，今天起進入階梯式管控，有陽性感染者的單位或場所列為封控區，居民不能離家，其他地方劃為管控區或防範區，民眾活動受限制。據中國官方報道稱，中國單日本土新增7229例，其中上海4502例。

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據中央社今天報道說，上海從3月28日起以黃浦江為界，分兩區先後封閉管控及進行核酸篩查。

上海今早舉行疫情防控工作新聞發布會，上海市衛生健康委主任鄔驚雷表示，第一批浦東、浦南以及毗鄰區域完成篩查，綜合研判篩查結果後，根據國家聯防聯控機制的相關要求，下一步將實施階梯式管控。

階梯式管控是將地方分為封控區、管控區或防範區。

有陽性感染者涉及的居民小區（單位、場所）所在網格化單元及毗鄰網格化單元，會劃為封控區，實行“區域封閉、足不出戶、服務上門”。有封控小區（單位、場所）所在街鎮的其他區域，劃為管控區，實行“人不出小區、嚴禁聚集”，原則上居家，每戶每天可安排一人分時有序至小區指定區域，無接觸式取用配送物資。

除封控區、管控區以外的其他區域，劃為防範區，實行“強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模”，民眾要主動減少外出、減少聚集，非必要不出門，倡導居家辦公，不跨行政區流動，不跨黃浦江流動。防範區內的餐飲場所仍然暫停餐廳用餐，只提供到店自取或外送。

今天起浦西地區全面展開核酸篩查，這一批涉及人數1600萬人、管控範圍更大，涉及12個區。

中央社說，往昔熱鬧的上海外灘、南京路步行街、延東立交則空無一人，史上首見。

據上海市政府日前發布的通知，上海當局以黃浦江為界，分區分批實施核酸檢測，3月28日5時起，由浦東、浦南及毗鄰區域實施封控，展開核酸篩查，4月1日5時解封；4月1日3時起，改為對浦西地區實施封控，展開核酸篩查，4月5日3時解封。

根據官方的人民日報旗下的海客新聞影片，航拍原繁華的上海外灘、南京步行街、延東立交等地，在今日開始封控之後，街頭空無一人、不見車流，上海浦西彷彿被按下暫停鍵。

另一方面，浦東地區1日並未全面解封，而是改實施“階梯式管控”，畫分為封控、管控、防範三個區。上海市衛健委主任鄔驚雷在1日上午記者會表示，希望通過科學畫定防控區域，更加精準地實施分類管理措施，有效遏制疫情在社區擴散和蔓延。其中封控區內感染者涉及的樓棟要封閉管理14天。