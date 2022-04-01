中俄貿易受到空前衝擊 大量出口交易停滯

出口交易受阻

近期以來，中共當局宣稱，它堅持與俄羅斯的正常貿易活動，但有不少留在俄國的企業透露，現在中企對俄羅斯的出口活動已經受到盧布彙率波動的嚴重影響，許多交易處於停滯狀態。

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自俄羅斯2月24日對烏克蘭發動襲擊以來，盧布兌美元和人民幣彙率都波動不斷，迄今爲止，盧布兌人民幣彙率損失了40%。

代表超過2萬家中國對俄出口企業的貿易集團負責人沉木輝表示，盧布貶值意味著每次銷售都會賠錢，自俄烏戰爭爆發以來，他在俄羅斯的倉儲服務的需求下降了約五分之一，約90%的中企成員受到了影響。

沉木輝說，中企不能提高價格，因為俄羅斯人買不起，當把賬單兌換成人民幣時，企業會虧本，因此，出口到俄羅斯變得幾乎不可能。

行業指出，雖然北京試圖強調中俄關係潛在的良好前景，鼓勵企業留在俄羅斯境內，但是現實的情況是，由於俄羅斯國內經濟下滑，中企在俄國的大部分業務已經停擺，在這期間，中小企業受到的衝擊最大。

一家華東工廠的所有者告訴路透社，本應該送往俄羅斯的產品現在都放在倉庫裡，在去年，企業曾經有1200萬元人民幣的收入來自俄羅斯。現在，由於彙率問題，對俄羅斯貿易商來説，中企生產的成本相比而言太高，這導致交易無法進行。

另一位中國的貿易商說，他的公司是中俄客戶之間的中間人，現在市場的行情並不好，來自俄羅斯的床單和廚房設施等產品的訂單數量已經下降了三分之一。

在出口貿易停滯不前的情況下，北京政府還在擔憂與俄羅斯的能源與投資業務遭到制裁打擊。路透社的消息人士稱，中共國營的中石化集團近期暫停了在俄羅斯的關鍵石化投資和與天然氣營銷企業的談判，目的是防止企業違反國際社會的制裁。

評論人士何旭對希望之聲說，北京政府現在想要維持和俄羅斯的生意，實際上是做虧本買賣。中國市場對俄羅斯的主要貿易順差來自貿易出口，而俄羅斯的經濟現在嚴重下滑，進口需求明顯下降，這已經導致中俄之間的貿易活動遠遠低於往期，此外，北京還要承擔違反制裁的風險，這導致中共對俄羅斯的長期關係投資落空。

行業也指出，中俄關係已經為北京帶來了額外損失。

國際關係專欄作家伊麗莎白·布勞（Elisabeth Braw）評論説，95%的國際企業現在很擔心在中國做生意的風險，很多企業可能會在短期內離開中國市場，擺脫額外的風險。