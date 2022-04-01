中國一高鐵列車長確診 列車中途被截停

清零政策的局限

中國一輛高鐵行經湖南婁底市時，因列車長被通報檢出新冠病毒陽性，列車當即被鐵路部門要求中斷行程，對車上所有密接人員進行隔離。

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經專家會診，列車長唐某被確定為確診病例（輕型）。其後，該車次所有密接人員已閉環轉運至集中隔離點進行集中隔離醫學觀察。

四川省疾控中心30日晚發布緊急通知，要求乘坐G2190次等車次的人員及時就近進行核酸檢測，並第一時間主動向所在村（社區）、單位或入住酒店報備，配合疫情防控工作。

當局並宣布，對經上海入境於3月29日零時及以後解除集中隔離的來（返）川人員，入川閉環轉運至目的地後，立即實施7天集中隔離，解除隔離時並採取雙采雙檢核酸檢測。

據中共衛健委4月1日通報，3月31日0—24時，中國大陸新增確診病例1827例，新增無癥狀感染者5559例，其中上海新增本土確診病例358例和無癥狀感染者4144例。上海仍是中國疫情重災區。

中國自疫情以來一直採取嚴厲的“清零”防疫政策，一旦發現感染個案，就立即進行封區、封城、禁足、隔離和大規模的全員核酸檢測，令廣大的中國人望而生畏。

對本次G2109次列車在婁底停靠，有網友說“憑什麼要在婁底隔離啊，婁底真是倒了大黴”，有網友回應說“發現的時候正好在婁底停啊，所以婁底倒楣。我記着之前也有一個在濟南截停的，也是濟南倒楣。”另有網友說“還好，這種可以直接打包隔離，就怕那些中途下車的”。

在此之前，2021年10月28日，也有兩趟的高速鐵路列車因車上有乘務員為密切接觸者在行駛途中 因被緊急叫停。

一趟是上海至北京南站的G14次列車。28日下午15:20分，該次列車已經行駛至一半路程，突然接到消息，車上有一名乘務員被判定為確診病例的密切接觸者。北京鐵路局要求該列車立即中斷行程，停靠山東省的濟南西站後，對相關人員進行管控。車上共有212人。

同日下午，另一趟嘉興（緊挨着上海）至北京南站的G108次列車，已經行駛至河北滄州，眼看就到北京了，也因同樣的理由被突然叫停。北京鐵路局要求該列車立即中斷行程，停靠滄州西站後，對相關人員進行管控。車上共有134人。