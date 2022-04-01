中國的製造業活動降至兩年來最低水平

中國，經濟，新冠防疫

中國上海，一名身穿防護服的交警在通往浦東隧道入口執行交通限制 2022年3月28日，

周五（4月1日）公布的一項獨立指數顯示，中國收緊新冠防疫措施，令製造業受到嚴重影響，3月份中國製造業活動降至兩年來的最低水平。

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據IHS Markit為媒體集團財新所作的統計，3月份中國製造業採購經理人指數（PMI）從二月份的50.4降至48.1，創2020年2月以來的最低水平。

採購經理人指數通常受市場高度關注，當低於50時表明製造業活動萎縮。此前經濟分析師的預期值為49.1，比公布值跌幅更小。

最近幾周，中國一直面臨自2019年底新冠首次爆發以來最嚴重的疫情。傳染性高的奧密克戎毒株正在嚴重威脅當局的清零防疫政策，每天確診感染病例都在增加。數以千萬計的中國居民已被實施防疫封禁，特別是在中國汽車工業搖籃的東北、技術大都市深圳以及擁有2500萬居民的中國經濟首都上海。

嚴格的防疫措施嚴重影響到經濟活動，據財新網的報道，3月份中國製造業新訂單跌至2020年2月以來的最低水平，當時中國正值疫情首次爆發，經濟幾乎處於全面停滯。

出口同樣受到防疫限制的影響，新出口訂單指數為22個月來的最低。

出口是推動中國經濟的引擎之一，截至目前，在全球疫情背景下，中國出口已在各國經濟復蘇及國外對口罩等醫用及電子產品的需求中獲益，。

接受財新調查的中國企業表示，俄羅斯對烏克蘭的入侵也給貿易和物流帶來了更多的不確定性。

此外，3月份的生產成本創五個月來的最高，製造商普遍反映，因疫情防控，令業務運營和物流受阻，供應鏈問題進一步加劇。3月供應商供貨時間指數降至五個月最低。

報道指， 財新周五公布的3月份的指數與中國官方指數的趨勢相同，但下挫程度更大：官方公布的PMI指數2月份為50.2點，三月降為49.5點。

據稱，主要以中小企業為調查內容的財新-Markit調查能夠更準確反映實際經濟狀況。而官方統計主要涉及的是大型國有企業。