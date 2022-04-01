所羅門稱不會讓中國建軍事基地

中國/所羅門/軍事基地

所羅門群島有意與中國簽訂安全條約，引起區域國家反彈，因為這將允許中國在這個太平洋島國部署安全部隊。所羅門群島表示，計畫與北京簽署協議，但不會允許中國建立軍事基地。

廣告 繼續瀏覽後續

中索擬簽安全條約引關注，索羅門許諾不許北京建軍事基地。據中央社今天引述消息報道稱，所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）辦公室今天表示，這份協議並未邀請中國在此建立軍事基地。該聲明表示：“政府明白設立軍事基地將為安全帶來的後續影響，在當局監督下，不會草率應允這類行動”。

一份外流的協議草案允許中國海軍艦艇在所羅門群島執行後勤補給，引發各界擔憂。蘇嘉瓦瑞尚未公布與中國達成的安全協議細節，兩國官員也還未正式簽署。

密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（David Panuelo）昨天敦促所羅門群島不要簽署這項安全協議，認為其中存在“重大的安全憂慮”，並擔心太平洋可能捲入中美之間的戰爭。

新西蘭也對此提出警告，說這可能破壞長期存在的地區安全合作。澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）今天表示，他尊重蘇嘉瓦瑞的觀點，但敦促他謹慎行事。達頓在接受天空新聞網（Sky News）採訪時說，儘管中國告訴美國不會將南海地區軍事化，但中國已在南海建立20個軍事據點，坎培拉當局擔心北京會在這個太平洋群島採取類似舉措。達頓說，中國在所羅門群島的軍事基地將促使澳大利亞大幅增加在這個地區的軍事部署，因為這些島嶼離澳洲非常近。

中央社稱，中國外交部昨天表示：“中索安全合作不針對任何第三方，與索同其他國家合作互不衝突。”兩國簽署安全合作協議，旨在深化雙方在維護社會秩序，保護人民生命和財產安全，人道主義援助，自然災害應對等領域的合作。