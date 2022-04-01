新冠病毒：中國今報本土新增7229例

中國/新冠病毒

中國官方稱新冠病毒疫情嚴峻，官方今天通報，新增1787例本土確診，另有5442例本土無癥狀感染，其中上海市的本土確診加無癥狀感染共4502例。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天引述中國國家衛生健康委員會官網上午公布，3月31日零至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1827例，其中本土1787例，以吉林省的1363例最多，其次為上海的358例；另有境外移入40例。

當天並通報新增5559例無癥狀感染，其中境外移入117例、本土5442例。本土無癥狀感染以上海市的4144例最多，其次為吉林省的871例。

該報道稱，因應當前疫情，常住人口將近2600萬的上海，原本分兩批次封控，但官方3月30日深夜發布，采“全域靜態管理”、全員核酸篩查、全面疫調排查、全民清潔消殺等綜合防控措施。