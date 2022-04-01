歐中峰會：中國先擺北京說了什麼

歐盟/中國/烏克蘭戰爭

中歐峰會今天登場，聚焦俄烏戰爭。據中國官媒，中國國務院總理李克強闡述了中方原則立場，強調中方始終奉行獨立自主的和平外交政策，一直以自己的方式勸和促談，願繼續發揮建設性作用。據歐盟理事會官網，歐方兩位領導人1日下午4時先與李克強對談，晚上8時再與習近平對談。歐盟舉行新聞發布會聚焦歐中峰會。中國官方消息沒有提及歐盟敦促中國不要援助俄羅斯規避西方制裁。

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據中央社今天報道稱，中歐峰會談俄烏戰爭，中國稱以自己方式勸和促談。

官方的中國央視新聞稱，李克強1日在北京以視訊方式與歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）共同主持第23次中國—歐盟領導人會晤。

中央社說，針對俄烏戰爭，央視新聞並未提及歐盟向中方提出的具體意見，僅稱“歐方介紹了對當前烏克蘭局勢的看法和立場”。

據央視說，李克強闡述了中方原則立場，強調中方始終奉行獨立自主的和平外交政策，主張遵守聯合國憲章宗旨和原則，維護國際法和公認的國際關係基本準則，包括各國主權、領土完整，透過對話談判解決矛盾和衝突。李克強說，“中方一直以自己的方式勸和促談”，願與國際社會一道繼續發揮建設性作用。

中歐關係此前因為新疆人權議題交惡，相互制裁官員，中歐投資協定進程也遭歐洲議會凍結。

李克強表示，一個穩定的中歐關係對世界的和平、穩定、發展至關重要。中方高度重視此次領導人會晤，中國國家主席習近平將與兩位主席舉行會見。中方願與歐方增進理解和互信，加強對話溝通，深化務實合作，妥處矛盾分歧，為世界和平與發展作出共同努力和貢獻。

中國央視稱，米歇爾與範德賴恩表示，中國和歐盟都是多邊體系的重要成員，中國是重要的利益攸關方，雙方應加強對話，深化合作，堅持多邊主義，確保世界和平穩定，共同應對全球性挑戰。