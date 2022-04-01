歐中峰會：歐盟幻想勸說中國不要援俄

中國/歐盟

歐中峰會今天以視頻形式上馬，諸多議題引發關注。除了歐中經濟協議前途討論，也聚焦烏克蘭戰爭。歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩和理事會主席查爾斯-米歇爾代表成員國發言，與中國總理李克強和國家主席習近平舉行會談。法新社說，歐盟希望說服中國放棄對莫斯科的援助，以對抗西方的制裁，北京旨在重振與因烏克蘭戰爭而被削弱的歐洲的經濟關係。此前，中國方面與俄羅斯外長拉夫羅夫在安徽實體會談，強調中俄合作爭取和平無上限，維護安全無上限，反對霸權無上限。但也稱，中俄關係不結盟，不對抗，不針對第三方。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，歐盟和中國領導人周五將舉行兩年來的首次峰會，歐盟急欲得到中方保證既不會向俄羅斯提供武器，也不會幫助俄羅斯規避西方的制裁。

接近峰會籌備工作的歐盟官員罕見地公開表示，對俄羅斯的任何幫助都將有損中國的國際聲譽，並危及中國與其最大貿易夥伴--歐洲和美國的關係。據一位歐盟官員說，中國對俄羅斯的立場將是周五會議上很關鍵的問題。另一位官員指出，中國去年與歐盟和美國的貿易佔了其全球貿易的逾四分之一，而與俄羅斯的貿易僅佔2.4%。

歐盟官員稱，“我們是要延長這場戰爭、還是合力結束這場戰爭？這是本次峰會的基本問題”。

中國外交部長王毅本周重申中國呼籲和平談判，並補充說回應各方的合理安全關切。中國人民大學的歐洲問題研究中心研究員王義桅說，中國和歐盟都希望結束戰爭。

據路透社說，中國本身也擔心歐洲國家跟進美國採取更強硬的外交政策立場，已呼籲歐盟在與中國的關係中“排除外部干擾”。

敦促中國放棄援助俄羅斯以促進烏克蘭戰爭停戰，應該是今天歐中峰會聚焦內容。據法新社引述法國歐洲事務國務秘書克萊門特-博納（Clement Beaune）周二說，“會議將重點討論我們敦促中國在對俄羅斯施加必要的影響和壓力方面發揮的作用”。博納說：“這不是峰會的最初目的，它必然成為一個目的。”

一位歐洲官員解釋說：具體而言，必須了解中國是否利用其影響力來建立停火和人道主義走廊，或者是否通過增加能源的購買量或通過財政援助來幫助莫斯科規避制裁。

法新社指，北京拒絕譴責對烏克蘭的入侵，並在3月初歡呼與莫斯科建立 "堅如磐石 "的友誼，為俄羅斯的 "合理 "安全關切辯護。

德國MERICS研究所的Grzegorz Stec說："歐盟將尋求影響中國領導人的戰略計算，強調他們向俄羅斯提供具體支持的經濟成本"。德國綠黨議員Reinhard Bütikofer擔心，"中國的迂迴反應是一種站在俄羅斯一邊，不施加什麼壓力，這就會給普京更多的迂迴幫助"。

據法新社認為，歐盟受困於其與北京的強烈相互依存關係：歐盟吸收中國15%的出口，中國為歐盟提供關鍵的製成品和零部件。中國占歐盟27國出口的10%，中國是一個關鍵市場，德國製造商尤其依賴中國。

在柏林的推動下，歐盟和中國於2020年底簽署了一項雄心勃勃的投資協議。但由於歐盟對中國新疆地區使用強迫勞動的制裁以及中國政府對歐洲議員和研究人員的反制裁，其批准被凍結。除此之外，還有關於台灣在立陶宛開設代表處後，中國阻止從立陶宛進口的爭議。

據戰略研究基金會的Valérie Niquet警告說："危險的是，中國將做出讓步姿態以恢復投資協議的談判。

周三，俄羅斯外交部長謝爾蓋-拉夫羅夫在訪問中國時，以新的 "多極世界秩序 "的說法，抵禦美國，並獲得了中國重申對中俄兩國無限友誼，但這一願景加劇了對出現一個反對西方的 "獨裁 "集團的擔憂。

法新社引述法國前駐莫斯科和北京大使Sylvie Bermann說："將中國從俄羅斯分離出來的想法是空幻。當烏克蘭戰爭結束後，美國的注意力將主要轉向中國，而且不是以友好的態勢。她還提醒說，中國並不是孤立的，因為許多國家（印度、巴基斯坦、南非、巴西等）也拒絕批評莫斯科。