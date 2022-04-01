歐盟說嚴肅告知北京不要支持俄羅斯 並不要幫助規避西方制裁俄羅斯

中國/歐盟峰會/烏克蘭戰爭

歐洲聯盟與中國今天舉行視頻峰會。歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩說，歐盟周五呼籲北京 "不要干涉 "西方對俄羅斯的制裁，並警告說對莫斯科的任何支持都將 "嚴重損害 "中國在歐洲的聲譽。

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據法新社今天報道稱，歐盟委員會主席馮德萊恩在今天的歐中峰會上說，歐盟周五呼籲北京 "不要干涉 "西方對俄羅斯的制裁，並警告說，對莫斯科的任何支持都將嚴重損害中國在歐洲的聲譽。

歐中峰會由歐盟委員會主席馮德萊恩和歐盟理事會主席米歇爾參加，中國方面由中國總理李克強和中國國家主席習近平參加。峰會以視頻形式舉行。

據馮德萊恩稱，"如果中國支持俄羅斯能夠讓俄羅斯繼續在烏克蘭的戰爭，沒有一個歐洲公民會對此理解。"

法新社說，馮德萊恩稍後在結束與中國國家主席習近平舉行視頻峰會後，與歐洲理事會主席查爾斯-米歇爾一起舉行了新聞發布會。

此前，中國官方媒體稱，中國以自己的方式勸和。