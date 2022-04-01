法國專家：不要危險地依賴中國

中歐峰會

中歐峰會召開當天，法國回聲報發表一篇題為“歐洲人讓中國將自己定位於對抗俄羅斯之位 ”的文章。文章表示：歐盟即表達了希望和中國繼續合作的意願。但中國對立陶宛的經濟報復讓歐盟團結起來；歐盟通過的反脅迫草案就是一例。文章表示：烏克蘭戰爭讓歐洲與中國的合作更加小心。有專家更提醒，“我們必須小心，不要在清潔技術供應鏈上危險地依賴中國！”

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這篇文章表示：在喬·拜登參加在布魯塞爾舉行的歐洲春季峰會一周後，歐盟外交與安全事務高級代表兼歐洲委員會副主席何塞普·博雷利（Josep Borrell）、歐盟委員會主席馮德萊恩和理事會主席米歇爾本周五通過電話會議與中國國家主席習近平和總理李克強舉行了電話會議。

最高級別的商業交易雅克-德洛爾研究所法博利表示：在入侵烏克蘭五周後召開的第 23 次歐盟-中國峰會，烏克蘭衝突佔據了主要位置。此次會議的重點是傳遞信息；而不是像往常一樣簽署新的協議或強化夥伴關係。 “鑒於至少自 2021 年春季以來中歐關係一直在經歷起伏，會議得到確認已經是一件好事；保持對話很重要”。

歐洲政策專家中心認為：上個星期在喬·拜登的推動下，歐洲人將要求中國人在與莫斯科的關係中表明自己的立場，並讓他們明白，他們的態度將對兩個集團未來的關係產生決定性影響。 “歐盟與中國之間的貿易從未像 2021 年那樣強勁，交換了 8280 億美元的商品和服務，但歐盟批評中國合作夥伴時再也沒有那麼猶豫了”。歐盟是中國最大的進出口貿易夥伴。

雖然幾名中國官員已經接受了俄羅斯關於北約在戰爭爆發中的責任的“敘述”，但歐洲人會提醒他們的對話者他們似乎遵循的一些原則：不幹涉，特別是領土主權。他們還應該強調北京會在口頭、軍事或經濟上支持其俄羅斯鄰國的聲譽風險。

根據雅克-德洛爾研究所法博利的說法，中國至少必須保持在目前的峰值上。這是可能的，因為它不想看到戰爭對其經濟產生更大的毒性影響，並受到內部消費下降的懲罰。她不想看到世界領先的貿易強國歐洲對她關閉。

最近幾個月，歐洲人展示了他們的實力，特別是捍衛成員國立陶宛，該國因其設有“台灣代表處”而遭到北京的商業報復。

3 月，27 國採用互惠工具在第三國開放公共市場，這些市場迄今已關閉，並正在制定另一份關於非法補貼的文本。由於歐盟譴責中方對維吾爾人的待遇，2020 年底德國擔任歐盟輪值主席國期間，默克爾（Angela Merkel）在某些猶豫不決的歐洲夥伴面前，挽救了投資總協議，該協議被凍結以及鎮壓香港的民主示威者。

去年柏林政權的更迭使歐盟更加堅定。 歐洲國際關係委員會的奧爾戴勒 Janka Oertel 回憶說：“2021 年的聯軍合同對俄羅斯仍然非常友好，但對中國的用詞要強得多。 朔爾茨政府很清楚它需要一種新的方法。 »

歐洲人不想放棄合作的機會，特別是貿易管理方面。另一個可能的聯合工作領域：氣候轉型，而北京則制定了 2060 年的碳中和目標。歐洲政策中心看到了這種可能的“中歐新合同效應”。對於奧爾戴勒 Janka Oertel 來說，“中國問題確實處於印太戰略、所謂的全球門戶連接倡議和歐盟綠色議程的交叉點，但我們必須小心不要在清潔技術供應鏈中危險地依賴中國。”