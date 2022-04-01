英美同發報告指香港自治和自由不再 批華不惜犧牲香港 中港齊聲反對促停止

香港/政治

習近平(圖右)在中南海接見述職的林鄭月娥，未見支持她連任的信息。(央視畫面截圖)

在美國國務院發表香港報告之日，英國政府亦發表新一份《香港半年報告書》，指中國及香港當局繼續有系統地侵蝕港人的權利及自由，包括重新定義「一國兩制」框架，不惜犧牲香港自治和港人生活方式。而港府則如常反駁，聲稱堅決反對外國通過各種報告對港府作出「不實和荒謬的指控」；中國駐英大使館則促請英方停止干涉香港事務，以免為中英關係製造新障礙。

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英國政府周四向國會提交香港去年下半年報告，外相卓慧思(Liz Truss)在報告序言中指出，《港區國安法》在實施不足兩年期間，被用作打壓反對派和將異見人士定罪；在當地的行政立法機關、民間社會及傳媒的另類聲音幾乎被消音。國安法令個人及團體因害怕被捕及監禁而被迫解散或自我審查，使香港的公民社會備受摧毀；其次，煽動等過時的罪名則被用作令異見噤聲，工會、學生團體及非政府組織都受到影響，包括每年舉辦六四悼念活動的支聯會。

報告特別提及香港警方以國安法瞄準在英國的香港監察，是欲藉此法審查香港境外的人士，形容是「過分和不可接受」，但她相信，這種要全球人士噤聲的做法不會成功。

卓慧思又不認同中國聲稱改革香港的選舉制度是加強當地民主的說辭，指中港政府的行動實際是令親民主的反對派不是被拘禁便是離港，立法會內的真正反對力量已被去年底的揍屆選舉排拒在外，會內再無有意義的政治辯論。

面對香港每況愈下，英國外相與副首相和最高法院院長商討後，認為英國法官無法再在香港終審法院出任非常任法官。

她續稱，作為《中英聯會聲明》締約國，英國會繼續發聲，並對中國形容這是「外國干預」表示遺憾，強調英國就香港形勢所作反應符合外交慣常做法，堅持英國因應國安法而叫停與香港的引渡協議和武器禁運。

港府今(1日)早發表聲明就英美兩國的報告作出響應，指港府「堅決反對外國通過各種報告對香港特區政府作出不實和荒謬的指控」強調香港採取甚麼制度和如何實現中國對港的基本方針政策，純屬中國內政，再次敦促外國停止借香港事務干預中國內政。聲明其後續點就英美兩國的報告作出反駁，指立法會換屆選舉彰顯了新選舉制度的廣泛代表性和公平競爭性、國安法無損港人自由、司法獨立在國安法實施後依然穩如盤石、傳媒環境依然蓬勃及可繼續批評政府施政。

中國駐英大使館今早以答記者問的方式批評半年報告，指報告歪曲事實、顛倒黑白，粗暴干涉香港事務和中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。發言人指責英方反覆拿《中英聯合聲明》說事，妄議中方治港政策，無端指責港府依法穩定社會秩序的舉措，「本質上是要為反中亂港勢力撐腰打氣，圖謀繼續禍亂香港」，奉勸英方停止干涉香港事務和中國內政，不要給中英關係製造新的障礙。