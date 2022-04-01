近全體海外法官稱留任香港最高法院 惟前首席法官憂海外法官參與會變

香港/司法

英國兩名最高級別法官辭任香港最高法院的非常任法官後，絕大部分餘下的海外非常任法官表達了留任意向，而香港特首林鄭月娥亦表明，毋須改變海外法官制度；不過，香港特區首任最高法官李國能發表聲明，指時移勢易，香港要為海外法官參與程度有所改變作準備，但他有信心，這不會影響作為本地最高法院的終審法院的質素。

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香港終審法院海外非常任法官的參與，被視為可增強對香港司法獨立的信心，在英國最高法院正副院長韋彥德和賀知義宣布實時辭任香港終審法院職務後，餘下十名海外非常任法官的去留惹人關注，結果，九名海外非常任法官分別發聲明或向當地傳媒表明無意辭職，只有已達84歲高齡的英籍法官華學佳(Lord Walker)勳爵未有表態。

華學佳勳爵以外的全數五名英籍非常任法官周四發表聯署聲明，指香港正處於歷史關鍵時刻，支持上訴法院維護法治、覆檢行政機關行為等工作此時至為重要。他們表示，完全滿意終院同僚履行職務時的獨立和誠信，會繼續留意事態發展，但認為他們繼續參與終院工作，符合港人利益。聯署的五名英籍法官分別是賀輔明(Lord Hoffmann)、廖柏嘉( Lord Neuberger)、郝廉思(Lord Collins)、範理申(Lord Phillips)及岑耀信(Lord Sumption)。

另外，三位澳洲籍非常任法官紀立信(Justice Anthony Gleeson)、甘慕賢(Justice William Gummow)及範禮全(Justice Robert French)亦發表聲明，指無意辭任，並會「支持終審法院法官對司法獨立的承諾」。至於加拿大籍法官麥嘉琳，同樣表示會留任，強調留任不等於認受香港政權，認為法院與政權「完全無關」。她向當地《環球郵報》稱，法院現時仍然是港府獨立運作的部門，為公眾提供公平審訊及獨立公義，「甚或是僅存而有力的民主機制」，相信港人仍有幸享有獨立終審權。

在香港，終審法院首任首席法官李國能周四亦發表聲明，對英國最高法院撤銷自1997年起，兩名英國最高級法院在任法官擔任終院非常任法官的決定，令人遺憾。他曾期望上述制度可跨越「五十年不變」承諾的2047年，因為這制度可令法院受益於不同視角和經驗，取信各方，增強了對司法獨立的信心。但時移世易，長遠而言，他認為香港要有準備，海外非常任法官的參與程度可能有別往昔。不過，他仍有信心終院的質素不受影響，因為香港的司法機構及法律專業已有相當深厚的人才，而法官亦會盡忠職守，落實維護法治及司法獨立的承諾。