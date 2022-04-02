上海疫情措施趨嚴 父母擔心與子女割離

中國/疫情/上海

由於中國面臨兩年來最嚴重的新冠病毒疫情，而上海又處於疫情嚴重的聚焦下，上海的父母們開始擔心因嚴格的反病毒禁封措施而要與他們的孩子分離，上海2500萬居民幾乎都被限制在家中。

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據法新社今天發自上海的報道稱，最近幾天，上海這個經濟首都已經成為中國新一輪疫情感染的中心，而這一波疫情與3月初開始加速的新冠病毒Omicron變體有關。為了避免不利於經濟發展的全面封城遏制，市政廳首先將城市分為兩半交替置於顯微鏡下作總篩檢。

上海西部（浦西）在周五被禁閉，而東部（浦東）在禁閉四天後將被解禁。

今天周六，上海最終宣布，在上海的幾乎所有地區都將或多或少地維持這些措施，而有些地區是商業區標誌性摩天大樓的所在地。據分析人士說，這一決定相當於對中國最大的城市進行事實上的封鎖，該城市是許多跨國公司的所在地，佔中國國內生產總值的4%左右。

據上海西部的居民王先生告訴法新社：我擔心這兩個地方將繼續關閉一段時間。

為了應對疫情，最近幾天，該市的幾個展覽館已經變成了臨時檢疫中心。

家長們說，他們擔心如果檢測結果呈陽性，他們將被禁閉在那裡，同時也擔心他們的孩子，在嚴格的隔離措施下，他們可能會與家長分開。

據不願透露全名的居民Law告訴法新社，“如果她檢測結果呈陽性，她將被單獨隔離。可是我的女兒還不到四個月大！” 這位居住在上海西部的33歲人士說：“這太瘋狂了! 無論在什麼情況下，新生兒都不應該與父母分離。”

但據中國新華社周六援引該市官員曾群的話說，如果父母的新冠病毒檢測結果呈陽性並必須被隔離，該市將為無人照看的未成年人提供 "快速幫助"。據該官員說，獨自留在家中的兒童將由 "臨時監護人 "照顧，或被安置在為此目的而設立的地方。

據中國衛生部周六宣布，全國有超過9,875個新的陽性病例，包括上海的約6,300個。

而早前官方出乎意料地宣布了第二天的第一批遏制措施，引起了焦慮的消費者湧向超市。而自那時起，蔬菜價格飆升，在一些市場上翻了三倍。居民抱怨缺乏新鮮產品。

據法新社，數以千萬計的中國人也被禁封在中國的東北部，這裡是汽車工業的發源地。

在疫情中，最初定於本月底舉行的北京車展於周六宣布將無限期推遲舉行。