中國同意赴華爾街上市中企接受美國審計

中國/華爾街股市/審計

中國周六同意緩解與美國的爭端，允許在華爾街上市的中國公司按照美國規則進行會計審計。總的來說，約有248家中國公司因此受到影響，它們的市值約為2.1萬億美元。有消息說，一些假賬的醜聞，影響了中國企業在美上市的聲譽。

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據法新社今天報道說，3月，五家中國公司被美國證券監管機構（SEC）勒令遵守會計要求，否則將面臨從華爾街除名。

但總的來說，約有248家中國公司受到影響，其市值約為2.1萬億美元。如果不遵守，可能會導致從2024年起被除名。

美國國會於2020年12月通過的一項法律，即HFCAA，要求在美國上市的公司必須由獨立會計組織PCAOB批準的公司對其賬目進行認證。

上周六，中國提議取消目前要求海外中國公司由純粹的中國審計機構進行審計的規定。據北京表示，中國的金融市場監管機構--中國證券監督管理委員會（CSRC）將在 "合作機制 "下為跨境檢查提供協助。中國當局周四曾表示，中國和美國的監管機構已經開始討論審計監督問題，"雙方（願意）解決分歧和問題"。

法新社說，中國大陸和香港的公司因不向認可的審計師提交財務報表而臭名昭著。