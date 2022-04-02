中國外交部局長級出面許諾不助規避西方對俄制裁

中國/烏克蘭/俄羅斯/歐盟

西方正敦促中國明確表示反對克里姆林宮侵烏戰爭。在周五與中國領導人的會晤中，歐盟警告說，任何支持莫斯科規避西方制裁的行為都會損害北京與歐洲的經濟關係，而歐洲是中國最大的貿易夥伴。中國外交部官員今天稱，中國沒有 "故意 "規避西方對俄羅斯的制裁。但北京呼籲歐盟不要高估中國與莫斯科的關係在結束烏克蘭敵對行動中的作用。

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據法新社今天發自北京的報道稱，在歐盟警告中國說，對莫斯科的任何支持都會損害中國與歐洲的經濟關係之後的一天，中國星期六表態稱沒有 "故意 "規避西方對俄羅斯的制裁。

作為莫斯科的親密夥伴，北京至今沒有譴責俄羅斯的入侵，只是呼籲各方保持克制。西方正敦促這個亞洲巨人明確表示反對克里姆林宮的入侵攻勢。

據中國外交部門歐盟事務負責人王魯彤周六說：“我們沒有做任何事情來故意規避對俄羅斯的制裁。”

該報道稱，北京反對對俄羅斯的制裁，認為這些制裁對解決烏克蘭局勢有反作用。然而，中國公司對與俄羅斯的貿易持謹慎態度，擔心受到制裁的打擊。

據王魯彤在中國-歐盟峰會後的第二天接受媒體採訪時說，"中國不是烏克蘭危機的一方[......]因此，我們與莫斯科的貿易不應成為制裁的目標"。

在中國政府為其與莫斯科 "堅如磐石 "的友誼辯護之時，歐盟希望勸阻中國積極支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭，包括通過增加能源購買量以及通過各種財政援助。歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩周五在與中國國家主席習近平舉行視頻會議後指出，中國的支持將嚴重損害中國在歐洲的聲譽，因為歐洲的公司會觀察他人立場"。歐盟理事會主席米歇爾也敦促，"我們希望中國考慮到其國際形象以及與歐盟經濟關係的重要性。"

但北京呼籲歐盟不要 "高估 "中國與莫斯科在結束烏克蘭敵對行動中的作用。王魯彤說，“對俄羅斯人說你必須停止這場戰爭，俄羅斯人就會停止？這並不可行。"王魯彤認為入侵烏克蘭是 "俄羅斯作出的獨立決定"。