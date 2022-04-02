中國/新冠病毒
中國新冠續升 上海疫情再跌
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根據中國國家衛健委周六通報，4月1日中國新增新冠肺炎確診病例2,129例，其中本土病例升至2,086例，仍分布在18個省份，吉林和上海合計依舊占逾95%；當日新增本土無癥狀感染者7,789例，在前兩日短暫回落後，再次創出有公布數據以來新高，其中上海占近八成，報6,051例。。
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據路透社今天引述中國官方消息報道說，中國新增本土新冠確診升至2,086例，無癥狀7,789例短暫回落後再創新高。
中國國家衛健委新聞稿顯示，當日本土新增確診具體分布為：吉林1,730例；上海260例；黑龍江21例；浙江14例；福建13例；江蘇12例；山東8例；海南8例；遼寧4例；江西3例；湖南3例；河北2例；四川2例；青海2例；天津1例；安徽1例；河南1例；雲南1例。
當日新增無癥狀感染者7,869例，其中境外輸入80例，本土7,789例。其中上海6,051例。
該報道說，上海新增本土新冠陽性病例連降兩日後再度反彈，周五確診病例和無癥狀感染者達6,311例創新高。上海第一大區--浦東新區周六表示，根據此前篩查結果，浦東全域均為封控區或管控區，封控區實行“區域封閉、足不出戶、服務上門”，管控區實行“人不出小區、嚴禁聚集”。