中國/新冠病毒

中國新冠續升 上海疫情再跌

新冠病毒一種變種毒株圖 © REUTERS - NIAID-RML

作者： 小山 3 分鐘

根據中國國家衛健委周六通報，4月1日中國新增新冠肺炎確診病例2,129例，其中本土病例升至2,086例，仍分布在18個省份，吉林和上海合計依舊占逾95%；當日新增本土無癥狀感染者7,789例，在前兩日短暫回落後，再次創出有公布數據以來新高，其中上海占近八成，報6,051例。。