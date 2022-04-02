歐盟報告去年從中國進口猛增

歐盟/中國

歐盟統計局報告稱，去年歐盟對華貿易逆差增加逾三分之一，原因是來自中國的進口大幅增加，增幅超過20%。同期歐盟對中國的出口增幅相對較小，僅增長10%。

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據路透社引述歐盟統計局周五表示，去年歐盟對華貿易逆差增加逾三分之一，原因是來自中國的進口大幅增加。根據歐盟統計局的數據顯示，與2020年相比，去年歐盟從中國的進口增長了逾五分之一，達到4,720億歐元(約合5,220億美元)，使歐盟與中國的貿易逆差擴大至2,490億歐元。

歐盟對中國的出口增幅相對較小，僅增長10%。

根據歐盟統計局的數據，中國去年是歐盟最大的進口貿易夥伴和第三大出口目的地，僅次於美國和英國。在歐盟從中國進口的產品中，電信設備、數據處理器和電器套件佔了大部分，而歐盟主要出口汽車和汽車零部件到這個全球最大的汽車市場。

歐中貿易中，路透社說，荷蘭錄得近950億歐元的最大貿易逆差，德國錄得最大貿易順差。德國是中國在歐盟的最大出口國和第二大進口國。

路透社說，中國國家主席習近平4月1日周五在中歐領導人視頻峰會上表示，中方對歐政策保持穩定連貫，希望歐方形成“自主”的對華認知，奉行“自主”的對華政策。這是中國和歐盟領導人兩年來舉行的首次峰會。