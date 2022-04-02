法駐滬總領事館：不要因防疫將父母和孩子分開

上海疫情嚴峻

法國駐上海總領事館代表歐盟成員國（共24個國家）近日致函上海市政府，要求不要在防疫政策上將父母和孩子分開，同時為接觸COVID-19但未被感染的個人提供緊急醫療護理和居家自我管理。

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法國駐華機構3月31日致函上海市政府，列出6點要求提請注意，這些信息在中國國內社交媒體微博以及國外社交媒體推特上傳播。

信中說，自3月27日以來，上海開始分批實施兩輪區域封控，同時繼續對部分街鎮和社區臨時進行封控，歐盟各國從僑民社群處獲悉因封控措施帶來的種種困難，因此提出多項請求，請上海市政府外事辦公室考慮。

第一，無論任何情況，父母和孩子都不能被分開；

第二，對於無癥狀或輕症感染者，最好能設置專門的隔離環境，並有能用英語溝通的工作人員；

第三，對於僅接觸過病例但自身並未被感染的人員，不應被送入集中隔離點，而應允許其在家中進行自我健康管理；

第四，在封控期間，當歐盟公民需要時，必須能及時有效獲得緊急醫療救助；

第五，有相當多的人員受限無法前往浦東機場乘坐預訂的航班。因此若歐盟公民及其家人可憑所提供的國際航班預訂證明，進入上海兩大國際機場，而不論其居住地是否處於封控狀態，將不勝感激；

第六， 歐盟還要求提供一個解決方案，以使被集中隔人員家中的寵物能夠得到定期餵養。

信函是法國駐上海總領事館並代表歐盟成員國（奧地利、比利時、保加利亞、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、意大利、盧森堡、馬爾他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典）以及挪威和瑞士駐上海總領事館，共同致函給上海市人民政府外事辦公室。

信函沒有介紹歐盟居民在上海市疫情期間的具體細節和遇到的問題。

法國駐上海總領事館代表歐盟成員國（共24個國家）近日致函上海市政府，要求不要在防疫政策上分離父母和孩子。（推特截圖）

4月1日，因為強制分離，上海大量嬰幼兒被單獨隔離的照片和視頻在中國國內網絡上流傳，引起極大的民憤。

有照片顯示，一個大廳內布置三排疑似大人用的病床，床上安置大量兒童，只有極少數床上有大人陪伴。

還有多張照片顯示，隔離點內有許多帶鐵欄的嬰兒床，有三名嬰兒擠在一張床上，其中一個孩子的頭被床單蓋住；旁邊的床上至少有三名幼兒，有的躺着，有的扶着床欄站着，十分擁擠。

根據網絡上的聊天視頻截圖，有陪同孩子隔離的媽媽稱，金山嬰幼兒隔離點隔離資源嚴重缺乏，“樓上200個孩子只有10名護士”。目前原貼及視頻已被刪除。