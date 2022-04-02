緬甸外長罕見突訪中國

中國/緬甸

緬甸外長周五訪問中國並受到了中國外長王毅的接待。法新社說，這是緬甸在國際上被孤立的執政軍政府的外交代表一次罕見的外國之旅。

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據法新社說，中國與緬甸有2000多公里的邊界，緬甸長期不穩定令北京擔憂。自2021年2月1日的政變推翻昂山素季並結束脆弱的10年民主改革以來，緬甸這個東南亞國家一直處於混亂狀態。

據中國外長王毅在與緬甸外長會見時說，"中國致力於與緬甸的傳統友誼。"中國外交部長王毅周五是在中國東部安徽屯溪，歡迎緬甸外交部長翁納-貌倫到訪。

據中國外交部官方網站的消息說，王毅說，"無論發生什麼，中國將支持緬甸......探索一條適合其國情的發展道路，" 王毅稱，"中國願意與緬甸政府和緬甸各黨派交流國家治理和發展方面的經驗，"王毅告訴東道主說，"這是為了幫助緬甸實現政治和解（......），恢復民主過渡進程。"

法新社引據緬甸的一個非政府組織稱，自政變以來，許多反政變的民兵已經成立，超過1700名平民被安全部隊殺害。但是，儘管軍政府此前仍然表態要 "消滅 "其反對者，北京在周五仍然提出要發揮調解作用。

該報道稱，中國與緬甸還交換了關於經濟、技術和農業合作的文件。中國對緬甸有着強大的經濟影響力，但迄今為止，中國拒絕將軍方的行動描述為 "政變"。

據法新社說，一名聯合國特別報告員在2月底指控北京、莫斯科和貝爾格萊德繼續向緬甸孤立的軍政府提供武器。

而柬埔寨首相洪森是迄今為止緬甸軍人政變上台後唯一訪問過緬甸的外國領導人。