美國協助中國下載失事東航客機語音關鍵記錄器並派調查組前往中國

中國/美國/東航空難

美國聯邦政府的獨立調查機構國家運輸安全委員會(NTSB)星期五(4月1日)說，他們在華盛頓協助中國調查人員下載中國東方航空公司一架失事的波音737-800客機的駕駛艙話音記錄器，同時還向中國派出一組美國調查員。

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據美國之音今天報道透露，美國政府協助中國下載失事東航客機語音記錄器並派調查組前往中國。

美國聯邦政府的獨立調查機構國家運輸安全委員會(NTSB)星期五(4月1日)說，他們幫助中國民用航空局“在我們位於華盛頓的實驗室下載中國東航5735航班駕駛艙語音記錄器”。

據路透社稱，在中美兩國因一系列問題而關係緊張之際，中國把一項關鍵證據交給華盛頓以尋求援助的決定顯示了調查的緊迫性。

這架飛機3月21日墜毀在中國南部的山邊，機上132人全部遇難，這是28年來中國大陸死亡人數最多的空難。星期日，搜索人員在殘骸中發現了第二個黑匣子，也就是飛行數據記錄器。飛行數據記錄器和駕駛艙語音記錄器被俗稱為黑匣子。駕駛艙語音記錄器有可能為調查人員提供航班上的三名飛行員的交流細節。通常波音飛機上只需要有兩個飛行員。

星期五早些時候，NTSB說，一個由三名調查人員組成的小組已前往中國協助調查。NTSB說：“調查人員將限制與調查之外人員的互動，與北京奧運會的安全程序類似，這將讓他們得以無需隔離而立即開始工作。”小組成員包括獲得認證的美國代表薩蒂婭·席爾瓦(Sathya Silva)，她是NTSB的航空事故高級調查員。

NTSB發言人說，美國小組將乘商業航班前往中國。目前還不清楚他們是否將前往墜機現場，也不清楚他們將在中國停留多久，但是他們有可能會在中國呆幾個星期。

據NTSB還說，來自波音公司的一個小組也正前往中國協助調查。按照國際協議，NTSB有權利參與調查，因為這架飛機是在美國設計和製造的。

據美國之音引述中國國家媒體說，中國領導人習近平星期四主持了中共政治局常委會議，會議要求“儘快查明事故原因和性質”。