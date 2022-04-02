習近平促歐盟對華關係自主 避免“跟風”

歐中峰會/烏克蘭/中國

中國官方媒體報道昨天結束的歐盟與中國峰會，稱中國國家主席習近平周五在中歐領導人視頻峰會上表示，中方對歐政策保持穩定連貫，希望歐方形成“自主”的對華認知，奉行“自主”的對華政策。歐盟會上敦促中國不要援助俄羅斯，幫助俄羅斯規避西方制裁，以延續在烏克蘭戰爭。中國方面沒有確指歐盟是否跟隨美國制定對華政策。

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歐盟與中國昨天以視頻形式舉行峰會。據路透社引述消息報道稱，峰會上習近平說，希望歐盟形成“自主”的對華認知，奉行“自主”的對華政策。這是中國和歐盟領導人兩年來舉行的首次峰會。

據中國央視新聞稱，習近平在北京以視頻方式會見歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩時並稱，新冠疫情和烏克蘭危機的背景下，中歐應該就中歐關係和事關全球和平與發展的重大問題加強溝通，為動蕩的世界局勢提供一些穩定因素。

習近平說，“事實證明，中歐有着廣泛共同利益和深厚合作基礎，只有合作協調才能解決問題、應對挑戰。”

路透社說，習近平在本月初同法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨舉行視頻峰會時稱，烏克蘭局勢令人擔憂，中方對歐洲大陸重燃戰火深感痛惜。中方願同法方、德方和歐方保持溝通和協調，根據當事各方需要，同國際社會一道發揮積極作用。中歐雙方要加強對話，堅持合作，推動中歐關係行穩致遠。