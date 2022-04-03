一名華人在美國執行中國政府“獵狐行動”遭聯邦檢察官起訴

中國/獵狐行動/美國FBI

一位名叫孫海英(Sun Hai Ying，音譯)的華人男子涉嫌隱瞞中國代理人身分，在美國協助中國政府執行“獵狐行動”(Operation Fox Hunt)，追捕被中國政府通緝逃亡海外的中國人，近日遭到紐約聯邦檢察官刑事起訴。

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美聯社報導說：孫海英遭到起訴的罪名是身為中國代理人卻未登記。起訴書透露，孫海英收買了包括一名美國警察在內的對象，聯手追捕被中國政府通緝的35名人士。

受到孫海英行動影響，一名有孕在身的美國公民婦女，在中國遭到扣留長達8個月，被威脅不得離境，除非說服其母親自美返回中國，做為交換條件。這名婦人終於在2017年5月獲准離開中國，但必須攜帶中國政府的文件，帶回美國交給她的母親。在另一起案例里，孫海英在紐約市與一名遭鎖定的對象見面，同行還有一名當地警察；孫海英對接觸對象威脅並施壓，聲稱如果不配合中國政府的要求，便將面臨不利後果，讓受害者覺得已經無路可走。

此外，孫海英在美國聘請私人調查員，收集目標對象的信息，提供給中國政府，時間跨度從2017年2月到2022年2月。

根據起訴書，該案還有一名紐約華人社區組織的負責人充當了孫海英的同謀，但尚未被列為被告。

美聯社報導說：聯邦調查局(FBI)調查發現，孫海英接受中國政府官員的命令辦事。紐約聯邦檢察官威廉姆斯(Damian Williams)指出，孫海英目前在逃，躲在中國。

中國政府在2014年7月宣布執行海外“獵狐行動”。獵狐行動由中紀委與公安部、檢察院、中國銀行、中組部和外交部協同行動，追捕逃離中國的被通緝人士。