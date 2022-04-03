上海疫情發燒 靠外省醫療支援

上海疫情發燒

中國新冠本土疫情持續擴大，2日通報新增本土確診1455例、本土無癥狀感染11691例，是兩年來首次單日破萬例，上海是疫情最嚴重地區。主管防疫的國務院副總理孫春蘭已前往上海坐鎮指揮，並決定3日上海全市進行抗原檢測（快篩），四日全市進行核酸檢測。

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上海衛健委2日通報，新增本土確診438例、本土無癥狀感染7788例，染病個案達8226例，再創新高。

新華社報導，孫春蘭2日赴上海，與專家座談，並考察方艙醫院等地。她強調，要堅持“動態清零”總方針不動搖，要以快制快，遏制疫情擴散，加緊推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治。

孫春蘭指出，要儘快提升核酸檢測能力，開展全員核酸篩查。要改擴建方艙醫院和定點收治醫院，備足隔離房間。從嚴從緊加強社區管控，嚴防疫情外溢。對關鍵行業、重點機構等要嚴格閉環管理，確保核心功能正常運轉、供應鏈產業鏈暢通。

在孫春蘭下指示後，上海市決定3日在全市進行一次抗原檢測（快篩），4日在全市進行核酸檢測。

上海疫情嚴峻，醫療系統負荷大，安徽、湖北、天津等多地紛派醫療隊到上海支援。據央視報導，2日約6千名外地醫護人員抵達上海，將入駐方艙醫院。此前，江、浙兩地已有約6千名醫護援滬。

上海這波疫情已有超過5萬人染疫，9成多為無癥狀感染者，官方堅持的“動態清零”政策，引發民眾質疑和抱怨。近日，網路流傳一段上海民眾與上海疾控中心領導的對話，兩人在對話中批評上海防疫措施荒腔走板，直指防疫亂象多、專業意見不受採納等，引發議論。

此外，近日有上海嬰幼兒被單獨隔離的照片和影片在網路流傳，引發批評。

上海封城對經濟影響巨大，上海國際港務集團2日透過新華社強調，上海港全天候正常作業，保障長三角乃至全球產業鏈、供應鏈穩定暢通，未出現貨櫃船擁堵。

不過，鄰近上海的台商重鎮崑山1日晚間升級防疫，宣布2日至6日進行全市多輪核酸檢測，要求企業輪休減產、居家辦公，並管制聯外交通等。台商指出，由於進出貨受阻，目前台資企業產線大多已暫停生產，部分企業僅剩開發、管理等人員正常上班。