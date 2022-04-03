上海疫情衝擊中國經濟引擎 分析稱習輾“上海幫”

中國/新冠病毒

上海是中國經濟、財政、航空、港口物流中心，全年國民生產總值佔中國4%左右，專家認為，上海封城將重創經濟，同時也反映出上海幫遭到政治碾壓的跡象。專家指，現在的上海幫並非只是江曾胡這些人，而是整個上海管理系統，上海一直不說封城這個詞，而習近平又一直不放棄清零，政治掛帥就是中國防疫致命傷，至今不批上海復星代理的輝瑞疫苗，造成人禍。

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據自由時報今天引述消息報道稱，上海封城 經濟引擎熄火，上海幫遭輾壓。

3月26日上午，復旦大學上海醫學院副院長吳凡在防疫記者會上信誓旦旦的說，上海不能封城，話音剛落，上海市在27號晚上突然宣布浦東28號封城，中國經濟引擎直接熄火。

據美國之音引述南卡大學艾肯商學院講座教授謝田分析，上海全年國民生產總值佔中國的4%，過去一年只有上海的財政收支是正數，而其他30個省市自治區都是赤字，上海具幫助或者扶持其他省市自治區的作用，一旦封城將重創中國經濟，也會造成供應鏈斷裂。謝田說，野村將中國GDP成長率下調到2.9%，意味着中國經濟真正處於衰退狀態，習近平將面臨經濟下行和清零政治需要這個無解的難題。

該報道引述獨立評論家鄭旭光則認為，上海封城對經濟衝擊是暫時的，其實深切反映出上海幫受到政治碾壓。鄭旭光說，現在的上海幫並非只是江曾胡這些人，而是整個上海管理系統，上海一直不說封城這個詞，而習近平又一直不放棄清零，政治掛帥就是中國防疫致命傷，至今不批上海復星代理的輝瑞疫苗，造成人禍。

報道說，尤其習近平緊急派國務院副總理孫春蘭趕赴上海坐鎮，她強調，要堅持“動態清零”總方針不猶豫、不動搖，意思很明白就是傳達習近平的清零政策，上海不能例外。