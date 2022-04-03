東航空難：美國專家組抵達中國助查

中國/東航空難

中國民航報周六透露，美國國家運輸安全委員會（NTSB）派出由授權代表及技術顧問一行7人組成的工作小組周六抵達中國，參與由中國民航組織的“3·21”東航MU5735航空器飛行事故調查。就此空難，中國中共中央政治局常務委員會周四召開會議，指出要儘快查明“3·21”東航MU5735航空器飛行事故原因和性質。並要求保持社會大局穩定。稍早美國媒體稱，中美關係緊張下，中國要求美國專家助查，顯示空難事件重大與緊急。

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路透社引述中國民航報昨天消息說，美國國家運輸安全委員會工作小組抵達中國，參與東航墜機事故調查。

中國民航報周六引述中國民用航空局的消息稱，根據國際民用航空公約的相關要求，美國作為國際民航組織（ICAO）成員國和波音737-800飛機的設計製造國，可以來華參與事故調查，其主要職責是從飛機設計製造的角度為中方調查分析事故原因提供技術支持。

路透社說，中國中共中央政治局常務委員會周四召開會議，指出要儘快查明“3·21”東航MU5735航空器飛行事故原因和性質，並在全國全面開展安全生產專項大檢查，全面排查整治風險隱患，最大限度防範遏制各類事故發生，保持社會大局穩定。

東方航空載132人的波音737客機3月21日在廣西墜毀，為自2010年以來中國首次空難，機上人員全部遇難，已找到的兩個“黑匣子”相關譯碼工作正在進行中，中國同意美國國家運輸安全委員會來華參加東航波音客機墜機調查。