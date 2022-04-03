疫情嚴峻 特斯拉上海工廠周一無法恢復生產

特斯拉被迫停產

根據路透社最新看到的特斯拉內部通知，電動車巨頭特斯拉已通知工人和供應商，其上海工廠不會像之前預計的那樣在4月4日恢復生產。路透社4月3日早些時候援引兩名消息人士的消息說，這家美國汽車製造商計畫在周一恢復生產，因為特斯拉預計第一批工人將從上海為應對疫情而實施的封鎖中解脫出來。

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然而，根據最新的內部通知，周一的生產計畫現已被取消。該通知沒有詳細說明原因，也沒有說明公司預計何時恢復生產活動。

特斯拉上海工廠為中國市場生產汽車，也是一個重要的出口樞紐。上海政府自3月28日以來啟動了兩階段封鎖，先封上海黃浦江以東地區，再封鎖浦西地區。浦東地區的封鎖原訂從3月28日至4月1日，特斯拉工廠因此也受到影響，暫停從3月28日到3月31日（總計4天）的生產。但在當局延長了在浦東地區的嚴格行動限制後，特斯拉不得不取消原本在4月1日和2日恢復生產的計畫。

路透社在3月31日的一篇報導中說，特斯拉尚未獲得上海市政府的許可，將其組裝好的電動車從浦東運送到該市西部地區。

目前，幾乎整個上海都處於疫情封鎖之中。

這次是特斯拉上海工廠自2019年底開始生產以來最長的停產之一。一位消息人士告訴路透社，特斯拉在其上海工廠每周生產6,000輛Model 3和10,000輛Model Y汽車。

“由於供應鏈中斷和中國的新冠病毒清零政策，這是一個‘異常’困難的季度。”特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克（Elon Musk）周六在一條推文中表示。

上海封城，企業停產，將給中國經濟帶來衝擊。據彭博社報導，國民西敏集團（NatWest Group Plc）的中國經濟學家劉培謙（Liu Peiqian，音譯）估計，這些措施所帶來的影響可能會使中國第一季度和第二季度的經濟增長和一年前相比，減少多達0.4個百分點。