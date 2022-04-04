上海完成全市核酸檢測繼續封控 中國批准2款mRNA疫苗臨床試驗

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中國康希諾生物、石藥集團及中國國藥集團中國生物等3家公司近2天先後宣布，正在研製的新冠疫苗獲准進入臨床試驗階段。其中2款為中國至今仍未接種的mRNA疫苗。上海完成全市核酸檢測 繼續封控足不出戶。

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據中央社綜合中國媒體報導，康希諾生物周一發布公告指出，公司開發的mRNA疫苗已獲得中國國家藥品監督管理局的藥物臨床試驗批件。

也是中國上市公司的石藥集團則於3日晚間公告，公司開發的mRNA疫苗SYS6006，已獲中國官方批准開展臨床研究。

同一天，中國國藥集團中國生物也發布上市公司訊息，指公司研製的第2代重組蛋白疫苗，也獲得中國官方的臨床試驗批准文件。

康希諾表示，旗下mRNA疫苗是在2020年5月與加拿大Precision NanoSystems（PNI）公司達成協議，由PNI負責疫苗開發；康希諾負責臨床前測試、人體臨床試驗、監管批准和商業化，且有權在亞洲（日本除外）將這款疫苗商業化；其他地區則由PNI保留。

石藥集團則宣稱，旗下mRNA疫苗屬自主研發，臨床前研究表明，這款疫苗對當前主流突變毒株"具有良好的免疫保護效力"。

疫情爆發2年多來，中國國內雖在研究mRNA疫苗，但至今一直沒有獲准上市，絕大部分仍使用傳統技術的滅活疫苗，被普遍認為難以抵擋變種病毒的侵襲，防護力與mRNA疫苗相較並不充分。

在上述2款mRNA疫苗之前，由沃森生物和艾博生物合作研發的mRNA疫苗正處於三期臨床試驗階段，同時正進行人體注射第3劑的相關研究。

另外上海市官方周一晚7時09分宣布，全市"順利完成了新一輪核酸採樣工作"，隨後還將進行檢測、複核、人員轉運和分析研判，全部完成後再確認後續管控措施。在此之前仍將"嚴格落實足不出戶"。

這項消息是由上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室宣布。

這項宣布指出，鑒於近日陽性感染者數量居於高位，為遏制疫情擴散蔓延，4月4日全市順利完成了新一輪核酸採樣工作。

宣布提到，隨即還將"有序開展檢測、複核、人員轉運和相關分析研判工作"，"在此之前，全市將繼續實施封控管理，除因病就醫等外，嚴格落實足不出戶"。