中共政治

中紀委3月31日通報的中共高官傅政華犯罪情形幾近黑道運作。

廣告 繼續瀏覽後續

深知中共運作的中央黨校教授蔡霞曾批評中共自己已淪為黑幫集團，而總書記習近平完全成了一個“黑幫老大”，“全黨圍著一個人轉，這還叫政黨嗎？早就不是政黨了，他就是一個黑幫老大。”

但是傅政華的這個“黑幫”，運作的方式更奇怪，像似“黑道中的黑道”，至少當局給他賦予了這樣一種“特性”，且看中紀委給傅政華所定的罪名：

罪名之一，“參加孫力軍政治團夥，拉幫結派，結黨營私”。中共明文規定，下級服從上級，全黨服從中央。孫力軍最高官階為公安部副部長，而早於他就已上至高位的傅政華曾經是前公安部常務副部長，正部級；司法部部長。傅如何心甘情願屈就於孫，參與了後者的團夥，向後者輸誠，令人費解。

罪名之二，似為罪名之首：“從未真正忠誠於黨和人民”，尤其令人費解，中共有中共的規矩，到習近平時，中共規矩更嚴，連“妄議中央”都成罪，傅氏既然“從未真正忠誠於黨和人民”，何以在府上卧薪嘗膽良久？

正如一網友指出，黨官無需人民選舉，人民又無權提拔他，無需忠誠於人民，忠誠於黨，則至關重要，但是傅氏既然從來都沒有忠誠過黨，黨怎麼會提拔他當部長，而且是掌握刀把子的部長，而且當了十幾年？特別有嚴禁“十八大後不收斂、不收手”之戒條，作為一黨黨魁的習近平，如何眼皮底下輕易滑過如此人物？習近平縱然可以“日理萬機”，不能時時盯着，那麼多的親信，近衛，都做什麼去了？讓一個只不過加入下級“政治團夥”的人一步步爬至高位，久留高位，最終成為上至習近平下至全黨痛斥的公敵？這個黨到底怎麼啦？

罪名之三，“長期結交多名政治騙子”，這也是一條讓人驚駭的罪名。政治騙子，這幾乎是一個新詞，在毛時代，反黨、反革命，黨內兩條路線鬥爭等等，很乾脆，現在使用政治騙子這一近乎貶斥黑社會成員的詞語，到底是黨變質了，顏色越來越深了，還是黑幫們招搖過市，在黨內大行其道，以至於形成政治騙子集團。政治騙子集團到底有多少成員，中紀委通報隱而不語，騙子們官位到了哪一個級別，隱而不語。然而，使用“長期結交多名政治騙子”一語，讓人對中共全黨的成色很驚悸，一則時間上，給人感覺掌握着刀把子的傅輩們曾經在一個長時間段通行無阻；另一個感覺傅輩的政治騙子已不是一個兩個，是多名，已形成集團、且有燎原之勢。而且有點倒金字塔形，職務高的加入職務低的組成的團夥，那孫力軍團夥中或許還有更高的高官也很難說。

罪名之四，“長期違規領用和攜帶槍支，形成安全隱患”，這一點與之前官方譴責孫力軍的頗為近似，令人疑惑的是，兩位都是掌控刀把子的，攜帶槍支也違規了？這裡透射出的倒是後一句話，大約黨魁對傅和孫的忠誠度起了疑心後，想起他們曾經自由攜帶槍支，有點後怕，故形成安全隱患。

再後面的罪名大多是與貪腐有關的，幾乎是中共落馬高官的通用罪名，也往往是最後“法院”刑事定罪時使用的罪名，法院給高官們定罪時，與“政治”呀，“團夥”呀有關的罪名，也就是真正倒台的“黨內罪名”往往就消失了。

關於傅政華這件事，旅美作家蘇曉康在題為“黑道出事了”一文有評論：“壓遲了兩年多，北京才法辦‘孫立軍政治團夥’的首腦傅政華，‘團夥’是‘黑道’同義詞，而這個團夥跟‘武漢病毒’的擴散全球有關，也許正是延後處理的原因……“不知該文為何要把傅政華列為孫力軍政治團夥的”首腦”？

作者在這裡所說這個團夥與“武漢病毒”有關，因為2020年4月19日中紀委公布孫力軍涉嫌嚴重違紀違法，特別在簡歷中列出“澳大利亞新南威爾士州州立大學公共衛生和城市管理專業畢業，在職研究生學歷，公共衛生碩士學位”一條，孫力軍大約也因為中共高官中少有的公共衛生碩士學位，成了代表公安維穩系統成為“中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組指導組”成員。

孫力軍2020年4月19日落馬前的2月份親自前往新冠疫情嚴重的武漢“查勘”，為習近平3月10訪問疫區部署。3月5日孫還在武漢介紹兩名女警“火線入黨”。四月份，突然被拉下馬了，當時據傳說他有向海外傳遞疫情消息，因此中紀委通報時有所謂“在抗擊新冠肺炎疫情一線擅離任守，私藏私放大量涉密資料”罪名。

但是，這個涉密或者泄密說與其他的罪名後來都秘而不宣，當局最後是不會出來提供證據的，傅如同孫，甚至更高級的中共黨員一樣，最後統統以貪污貪色之類的罪名起訴，至於領導人懷疑的對其不忠等要害的罪名，是不好對外言說的。

還有，傅政華是公認的“酷吏”，正的，反的，恨他的人很多。酷吏者，為主子竭盡犬馬之力的，最後沒想到，竟被打入自己的下級孫力軍政治團夥。