日本首相岸田強烈譴責基輔周邊發生屠殺事件

烏克蘭危機/日本

烏克蘭官員宣布，在首都基輔周圍發現了410具屍體。從屍體的狀況看，極有可能是被俄羅斯軍隊屠殺的，世界各地的譴責聲不斷。4日早晨，日本首相岸田文雄也對此進行強烈的譴責。

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岸田首相表示，他“嚴厲譴責基輔附近出現許多受害的平民”，“我們嚴厲譴責傷害平民的行為和違反國際法的行為。”

關於進一步制裁，他說：“我們願意與國際社會合作，做日本應該做的事情。”表示將與歐美各國等協調，討論對俄羅斯進行進一步的制裁。

日本內閣官房長官松野博一4日在新聞發布會上表示，在俄羅斯撤離的烏克蘭首都基輔附近發現了大量屍體，並確認了一些涉嫌拷問和性侵犯的事例。他表示： 殺害無辜的平民是違反國際人道法的行為，絕對不能原諒並表示嚴厲的譴責，俄羅斯應該承擔責任。”

松野強調：“針對平民的極其殘忍的行徑陸續被曝光，我們非常關注，並感到震驚。”他提到，日本等國已將俄羅斯入侵事件的調查提交給國際刑事法院（ICC，海牙總部），並表示“希望對此的調查能夠堅實地進行”。

圍繞虐殺民間人的嫌疑，歐洲和美國等各國領導人譴責屠殺平民是“反人類的戰爭犯罪”。

據說俄軍在道路、私人住宅、屍體上布設大量地雷後撤退，世界中譴責俄羅斯的聲浪越來越高。