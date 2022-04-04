歐洲議會議長梅指責俄羅斯犯下"戰爭罪" 歐盟27國“緊急”討論對莫斯科實施新制裁

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歐洲議會議長梅佐拉周一指責俄羅斯在烏克蘭犯下"戰爭罪"，他呼籲歐盟27國對俄羅斯能源進口實施“具有約束力的禁運”措施；而歐盟27國領導人正在“緊急”討論對莫斯科實施新制裁。烏克蘭總統澤連斯基周一前往首都基輔郊區城鎮布查視察，指責俄軍屠殺的"種族滅絕戰爭罪行"；聯合國秘書長古特雷斯表示"有必要進行獨立調查"。

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法新社報道，歐洲議會議長梅佐拉周一在在斯特拉斯堡歐洲議會全體會議開幕式上宣稱：歐洲必須加快對俄羅斯的"零依賴"政策，擺脫俄羅斯能源供應的束縛，對俄羅斯實施具有約束力的禁運並停止間接資助行為”。梅佐拉上周五訪問基輔，會見了烏克蘭總統澤連斯基和總理奇米哈爾，她還譴責了“俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下的暴行”。

與此同時，歐盟高級外交及政策高級代表博雷利周一表示，歐盟27國領導人正在“緊急”討論對莫斯科實施新制裁。博雷利此前在代表歐盟的聲明中指出，歐盟"將把推動對俄羅斯進一步制裁列為緊急事項"。

一位歐盟外交官表示，在布魯塞爾舉行的歐盟成員國代表會議上，“正在討論制裁措施，希望在周三或周四通過新的一攬子制裁計畫”。

對俄羅斯採取新制裁措施需要歐盟成員國一致同意，但德國和奧地利仍排除針對俄羅斯進口天然氣進行制裁的可能性。

歐盟外長會議定於4 月11日星期一在盧森堡舉行；專門討論烏克蘭衝突、經濟形勢和歐洲防務的特別歐洲峰會定於5月底至6 月初舉行。

而烏克蘭總統澤連斯基周一前往首都基輔郊區城鎮布查（Bucha）視察，當地在俄羅斯軍隊撤離後發現數百具平民遺體。澤連斯基表示，在這裡發生的殺戮已被西方定性為"種族滅絕"行徑。

烏克蘭軍方2日重新掌控遭到俄軍進攻摧殘的布查。當天法新社和路透社記者都在鎮上街道目睹數具遺體，鎮長也指出，在一處亂葬崗發現280具遺體。記者並拍到在一座教堂附近的亂葬崗仍未填平，屍袋堆在一起。

澤連斯基身着防彈背心，在軍方人員陪同下來到布查。他對現場記者表示："你們今天站在這裡，親眼見到了發生什麼事"。"有數以千計的人被殺害、他們的四肢被切斷遭到虐待，女人遭到性侵，兒童被殺死。"

澤連斯基說："這是種族滅絕，這些是戰爭罪行。全世界都將認定這是種族滅絕。"

包括美國、英國、德國、法國和北約，都紛紛對俄軍"布查大屠殺"予以強烈譴責。

聯合國秘書長古特雷斯表示"有必要進行獨立調查"。

聯合國秘書長在通過發言人辦公室發表的一份聲明中說，“我對在烏克蘭布恰遇害的平民照片深感震驚。至關重要的是開展獨立調查並由此進行有效問責。”

根據聯合國人權高級專員辦事處的數據，從2 月 24 日俄羅斯對烏克蘭發動戰爭到 4 月 2 日，烏克蘭有 1417 名平民喪生，2038 人受傷。其中有158名兒童死亡， 258 名兒童受傷。然而，實際數字可能要高得多。

古特雷斯一再表示，俄羅斯對烏克蘭的主權領土發動大規模入侵違反了 《聯合國憲章》。從那時起，世界看到無論在城市、小鎮，還是村莊，烏克蘭人民堪稱“生活在地獄中”。

聯合國高級專員巴切萊特也一再表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭人正在遭受難以想象的苦難：人們因轟炸和炮擊而喪生；由於缺乏藥品和獲得醫療服務，該國的死亡率正在上升。她表示，還有關於強奸和其他暴行的報告。