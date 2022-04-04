白宮：美國及其盟國將在本周宣布對俄羅斯實施新的制裁

美國/烏克蘭危機/聯合國

美國白宮國家安全顧問沙利文周一宣布，美國及其盟國將在本周宣布對俄羅斯實施新的經濟制裁；美國周一批准向保加利亞出售八架F-16戰鬥機，以加強北約成員國的安全。美國駐聯合國大使格林菲爾德周一表示，美國將要求聯合國大會將俄羅斯踢出人權理事會。

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法新社消息，沙利文表示，目前西方各國有關討論聚焦“與能源有關”的制裁措施，這對非常依賴俄羅斯天然氣的一些歐洲國家來說是一個非常敏感的話題。

另據法新社報道，美國政府周一宣布，在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭背景下，美國已批准向保加利亞出售八架F-16戰鬥機，以加強北約成員國的安全。

美國國務院周一在一份聲明中稱，已通知美國國會，計畫以16.7億美元的價格向保加利亞出售F-16戰鬥機和彈藥。 聲明沒有具體說明此次軍售是否可為保加利亞擁有的蘇制戰機移交烏克蘭鋪平道路。

另外，烏克蘭指控俄羅斯軍隊在布查鎮（Bucha）屠殺數百平民後，美國駐聯合國大使格林菲爾德周一表示，美國將要求聯合國大會將俄羅斯踢出人權理事會。

俄羅斯目前正處於聯合國人權理事會三年任期的第二年。

聯合國大會193個會員國只要有2/3的票數通過，即可將在理事任期內持續犯下嚴重系統性侵害人權行徑的國家逐出。

格林菲爾德在羅馬尼亞首都布加勒斯特表示："俄羅斯參與人權理事會是個'笑話'"。他表示，"這是個錯誤，這正是為什麼我們認為現在是聯合國大會投票表決將他們踢出的時候。"

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭迄今，聯合國大會已通過2項譴責俄羅斯的決議案，至少140個國家投下贊成票。莫斯科聲稱，俄羅斯在烏克蘭展開"特殊軍事行動"，目的在摧毀烏克蘭的軍事基礎建設。

格林菲爾德在視察羅馬尼亞如何應對大批湧入的烏克蘭難民時表示："我要對這140個勇敢團結的國家說：從布查流出的影像，以及烏克蘭境內遭破壞，要求我們現在言出必行。"

聯合國大會只有一次將會員國踢出人權理事會，2011年3月一致通過將利比亞逐出人權理事會。當時效忠利比亞領導人卡紮菲的軍隊暴力鎮壓抗議者。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）周一表示："烏克蘭布查鎮街頭屍體橫陳和草草埋葬在亂葬坑的影像令人怵目驚心。"她說，這個地區還有其他地區傳出的消息引發嚴重且令人不安的問題，涉及可能的戰爭罪，以及嚴重違反國際人權法。"

巴舍萊表示："重點是所有的屍體要發掘出來及辨識身分，這樣才能通知受害者家屬，及確定確切的死因。應該採取所有措施，以保存證據。"